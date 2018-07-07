Türkiye'ye geldi, gören telefona sarıldı!

Dünyanın en sıra dışı yatlarından biri olan "OKTO" isimli yat sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak marinaya demirledi. Yunanistan'ın en zengin iş adamlarından biri olan Theodore Angelopoulos'a ait 2014 yapımı 66 metre uzunluğundaki lüks yata Yalıkavak marinada yakıt ikmali yapıldı.