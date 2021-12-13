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Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 09:45

Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı!

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'nün çekilmesiyle mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başladı.

İHA
Van Gölü’nde sular çekilince ortaya çıktı!

Küresel ısınmanın etkileri son yıllarda kendisini göstererek mevsimlerin değişmesine etki ettiği gibi dünyada ve ülkemizde birçok gölün kurumasına sebep oldu.

Van Gölü’nde sular çekilince ortaya çıktı!

Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü de küresel ısınmadan nasibini aldı. Son zamanlarda Van Gölü'nde su seviyesinde korkunç bir düşüş yaşanırken, Adilcevaz ilçesinde ise Van Gölü'nün çekilmesi sonucu mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başladı.

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Van Gölü’nde sular çekilince ortaya çıktı!

Gölün çekilmesini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, Van Gölü'nün böylesine çekilmesiyle ilk kez karşılaştıklarını söylediler. Gölün çekilmesiyle mikrobiyalitlerin ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, oluşan manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

Van Gölü’nde sular çekilince ortaya çıktı!
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Van Gölü’nde sular çekilince ortaya çıktı!
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