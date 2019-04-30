Venezuela'da darbe girişimi İşte son gelişmeler

Cabello, hükümet destekçilerine, Bolivarcı devrimleri ve Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayı Miraflores'de toplanmaları çağrısında bulunurken, Caracas yönetiminin serinkanlı davrandığını söyledi.
Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Venezuela silahlı kuvvetlerinin kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Guaido öncülüğündeki darbe girişimine karşı koyacaklarını bildirdi.
Lopez, ülkede şiddet ortamı oluşturmayı hedefleyen bu darbe girişimini reddettiklerini belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." ifadelerini kullandı.