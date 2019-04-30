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'da darbe girişimi İşte son gelişmeler

Giriş Tarihi: 30.04.2019 19:55 Güncelleme Tarihi: 01.05.2019 01:05
Venezuela'da darbe girişimi İşte son gelişmeler

'da kendini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ve destekçilerinin sabah saatlerinde teşebbüs ettiği darbe girişiminin ardından bazı ülkeler halkın ve demokrasinin yanında yer alırken, bazı ülkeler ise darbe girişimine destek verdi.

Ülkede 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında bir grup askerle darbe girişimi başlattı.

AJANSLAR

Venezuela'da darbe girişimi İşte son gelişmeler

Guaido, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştığı videoda halka ve askere sokağa çıkma çağrısı yaptı. Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri, anayasayı korumak üzere meydanlara davet etti.

Guaido, görüntülerde "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harakete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi." ifadelerine yer verdi.

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Venezuela'da darbe girişimi İşte son gelişmeler

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.

Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello ise yaptığı açıklamada halka, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanma çağrısında bulundu.

Kurucu Meclis Başkanı Cabello, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin başlattığı darbe girişimi üzerine devlet televizyonuna telefonla bağlanarak açıklama yaptı.

Venezuela'da darbe girişimi İşte son gelişmeler

Cabello, hükümet destekçilerine, Bolivarcı devrimleri ve Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayı Miraflores'de toplanmaları çağrısında bulunurken, Caracas yönetiminin serinkanlı davrandığını söyledi.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerinin kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Guaido öncülüğündeki darbe girişimine karşı koyacaklarını bildirdi.

Lopez, ülkede şiddet ortamı oluşturmayı hedefleyen bu darbe girişimini reddettiklerini belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da darbe girişimi İşte son gelişmeler

Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimini başarısızlığa uğratmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Yaşanan gelişmeler üzerine "teleSUR" televizyon kanalına açıklama yapan Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine katılanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Ülkede hükümet yanlılarına devlet başkanlığı sarayı Miraflores, muhalefet yanlılarına ise olayların yaşandığı Carlota Askeri Hava Üssü etrafında toplanma çağrısı yapıldı.

Venezuela'da darbe girişimi İşte son gelişmeler

Öte yandan, uluslararası haber ajanslarının yayınladığı bazı görüntülerde, Maduro destekçileri ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda göz yaşartıcı gaz kullanıldığı ve askeri aracın protestocuların üzerine sürüldüğü görüldü.

- 'da hükümet de muhalefet de sokağa çağırıyor

Darbe girişiminden birkaç saat sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komutanların anayasaya bağlılıklarını ifade ettiklerini kaydederek, "Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum." dedi.

Venezuela'da darbe girişimi İşte son gelişmeler

Maduro, ordudaki komutanlarla görüştüğünü, ordunun anayasa ve halka bütünüyle sadakat gösterdiğini vurguladı.

Halkı sokağa davet eden Maduro, "Halka, anayasaya ve vatana tüm sadakatini gösteren bütün komutanlarla görüştüm. Halkı, barışın zaferini sağlamak ve ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum. Kazanacağız!" ifadelerini kullandı.

Ülkede sabah saatlerinde teşebbüs edilen darbeye öncülük eden Guaido ise destekçilerini sokağa çağırarak, hükümet değişiminin "geri döndürülemez" olduğunu ileri sürdü.

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