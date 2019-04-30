Venezuela'da darbe girişimi İşte son gelişmeler

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ve destekçilerinin sabah saatlerinde teşebbüs ettiği darbe girişiminin ardından bazı ülkeler halkın ve demokrasinin yanında yer alırken, bazı ülkeler ise darbe girişimine destek verdi.

Ülkede 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında bir grup askerle darbe girişimi başlattı.

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