Virüsle savaşıyoruz sonunda kazanacağız

SABAH, koronavirüsün maden kenti olmasınında etkisiyle en çok etkilediği kentlerin başında gelen 596 bin nüfuslu Zonguldak'taki Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının canlar kurtarmak için ortaya koydukları özverili çalışmaya tanıklık etti. Buradaki sağlık emekçilerinin tüm Türkiye'ye mesajı var: Karaelmas diyarındayız, savaşıyoruz ve sonunda kazanacağız. İşte hastanenin koronavirüs polikliniğinden izlenimlerimiz;

