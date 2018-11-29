Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Yarın BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz! 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı

Yarın aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz! 30 Kasım Cuma ürünleri yayınlandı

Giriş Tarihi: 29.11.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 11:32
Yarın BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz! 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı

aktüel ürünleri bu hafta yine muhteşem ürünler ile müşterilerinin yüzünü güldürecek. Bu ürünleri en ekonomik rakamlar ile satın almak isteyenler yarın en yakın marketlere koşacaklar. ürünleri kataloğu arasında en çok ilgiyi ise 'notebook' görecek. Sınırlı sayıda satışa çıkacak bu ürünün kısa süre içerisinde tükenmesi bekleniyor. 30 Kasım Cuma haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu listesini tam sayfa halde bu başlık altından hemen öğrenebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU YAYINLANDI

İşte birçok kişinin merak ettiği BİM aktüel ürünleri kataloğu;

Yarın BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz! 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yarın BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz! 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan , portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

Yarın BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz! 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yarın BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz! 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı
Yarın BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz! 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı
Yarın BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz! 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı
BİZE ULAŞIN