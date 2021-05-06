Yarın son gün! Sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma ekranı: 6 Mayıs e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izin belgesi ile ilgili son dakika duyurusu geldi! Sokağa çıkma yasagi izin belgesi uygulaması yarın, yani 7 Mayıs tarihinde değişecek. Önceki sokağa çıkma yasağı uygulamalarında işveren tarafından düzenlenen çalışma izin belgesi artık e-Devlet üzerinden tek merkezden alınacak. Tam kapanma sürecinde yeni sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi işlemleri hakkında vatandaşlar pek çok sorunun cevabını araştırıyor. Buna göre, çalışma izni belgesi, bir başka değişle çok sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi e-Devlet ile nasıl alınır?