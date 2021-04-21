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Haberler Galeri Yeni bakanlar kurulu isim listesi son dakika yayımlandı! 21 Nisan Resmi Gazete kararı ile yeni kabine değişikliğinde bakanlar kim oldu?
Giriş Tarihi: 21.04.2021 01:49 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 14:59

Yeni bakanlar kurulu isim listesi son dakika yayımlandı! ile yeni kabine değişikliğinde bakanlar kim oldu?

Son haftalarda 'nin gündeminde olan kabine değişikliği ile ilgili son dakika haberi geldi. 21 Nisan Tarihli Resmi Gazete son mükerrer sayısında, yeni kabine değişikliği resmen duyuruldu ve bakanlar isim listesi açıklandı. Bu karar sonrası "hangi bakanlıklar değişti, yeni bakanlar kurulu isim listesi belli oldu mu" soruları araştırılmaya başlandı. Aşağıda, ve yeni kabine değişikliği içerisinde yer alan yeni bakanlar isim listesi yer almaktadır.

SON DAKİKA: Yeni bakanlar kurulu isim listesi yayımlandı! 21 Nisan Resmi Gazete kararı ile yeni kabine değişikliğinde bakanlar kim oldu?

Resmi Gazete son mükerrer sayısı ile yani kabine değişikliği resmen duyurulurken, bazı bakanlıklara yeni atamalar yapıldı. Yayımlanan Resmi Gazete'nin son sayısında iki yeni bakanlık kurulduğu duyurulmuştu. Hemen ardından yeni kabine değişikliği içerisinde yer alan bakanlar kurulu isim listesi paylaşıldı. Bu karar sonrası vatandaşlar, "yeni kabine ile hangi bakanlar değişti, yeni bakanlar kim oldu" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, yeni kabine değişikliği sonrası bakanlar kurulu isim listesi ve yeni bakanlar hakkında merak edilen bilgiler...

SON DAKİKA: Yeni bakanlar kurulu isim listesi yayımlandı! 21 Nisan Resmi Gazete kararı ile yeni kabine değişikliğinde bakanlar kim oldu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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SON DAKİKA: Yeni bakanlar kurulu isim listesi yayımlandı! 21 Nisan Resmi Gazete kararı ile yeni kabine değişikliğinde bakanlar kim oldu?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

SON DAKİKA: Yeni bakanlar kurulu isim listesi yayımlandı! 21 Nisan Resmi Gazete kararı ile yeni kabine değişikliğinde bakanlar kim oldu?

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SON DAKİKA: Yeni bakanlar kurulu isim listesi yayımlandı! 21 Nisan Resmi Gazete kararı ile yeni kabine değişikliğinde bakanlar kim oldu?

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