Resmi Gazete son mükerrer sayısı ile yani kabine değişikliği resmen duyurulurken, bazı bakanlıklara yeni atamalar yapıldı. Yayımlanan Resmi Gazete'nin son sayısında iki yeni bakanlık kurulduğu duyurulmuştu. Hemen ardından yeni kabine değişikliği içerisinde yer alan bakanlar kurulu isim listesi paylaşıldı. Bu karar sonrası vatandaşlar, "yeni kabine ile hangi bakanlar değişti, yeni bakanlar kim oldu" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, yeni kabine değişikliği sonrası bakanlar kurulu isim listesi ve yeni bakanlar hakkında merak edilen bilgiler...