Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi

TBMM, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde uzun dönemli çalışmasına başladı. Açılışı yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mikrofonun sesinin bir kaç saniye geç açılması üzerine "Kimse TBMM'nin sesini kısamaz" diye espri yaparak konuşmasına başladı.