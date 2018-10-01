Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı için toplanacak. Genel Kurul öncesi salonda dedektör köpekle arama yapıldı Yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sundu. TBMM, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde uzun dönemli çalışmasına başladı. Açılışı yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mikrofonun sesinin bir kaç saniye geç açılması üzerine 'Kimse TBMM'nin sesini kısamaz' diye espri yaparak konuşmasına başladı. TBMM açılışa hazırlandı. Milletvekili sıralarına TBMM defterleri konuldu ve dedektör köpekle genel kurul salonunda aramalar yapıldı. İşte meclisten yansıyan o görüntüler.