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Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi

Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı için toplanacak. Genel Kurul öncesi salonda dedektör köpekle arama yapıldı

Giriş Tarihi: 01.10.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 15:50
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Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi
Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi
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Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi
Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi

Yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Başkanı Binali Yıldırım, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sundu.

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Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi
Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi

, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde uzun dönemli çalışmasına başladı. Açılışı yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mikrofonun sesinin bir kaç saniye geç açılması üzerine "Kimse TBMM'nin sesini kısamaz" diye espri yaparak konuşmasına başladı.

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Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi
Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi

açılışa hazırlandı. Milletvekili sıralarına TBMM defterleri konuldu ve dedektör köpekle genel kurul salonunda aramalar yapıldı.

İşte meclisten yansıyan o görüntüler.

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Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi
Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi
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Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi
Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi
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Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi
Yeni dönemin meclis açılışı böyle görüntülendi
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