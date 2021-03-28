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Haberler Galeri Yeni kabine değişikliği için gözler resmi açıklamada! Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 27 Mart son bilgiler…

Yeni için gözler resmi açıklamada! Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 27 Mart son bilgiler…

ile ilgili geçtiğimiz hafta içerisinde son dakika açıklamalar geldi. Son günlerde kulislerde konuşulan değişikliği, bakan listesi ve ne zaman olacağı ile ilgili en net açıklama 'den geldi. Son olarak Parti Sözcüsü , MKYK sonrası düzenlenen kabine toplantısında kabine değişikliği ile ilgili son bilgileri paylaştı. Çelik'ten kısa bir süre önce AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili , partideki değişimler sonrası 'ın kabinede değişikliğe gidebileceğini söylemişti. Son resmi açıklamalara göre, yeni bakanlar listesi belli mi, yeni kabinede hangi bakanlar olacak? İşte, yanıt bulan sorular ve merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 08:24 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 08:24
Yeni kabine değişikliği için resmi açıklama bekleniyor: Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 27 Mart son bilgiler…

ile ilgili kulisler ve çeşitli bakan listeleri uzun süredir sosyal medya gündemindeydi. Söylentilerin ardından 'den iki net açıklama geldi. Bu konu hakkında, bir televizyon programında kedisine yöneltilen " değişikliği olacak mı" sorusuna yanıt veren AK Parti Grup Başkan Vekili , AK Parti yönetimindeki değişim sonrası, kabinede de değişikliği olabileceğine işaret etti. Hemen sonrasında, MKYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü ise "kabine değişikliği ne zaman yapılacak" sorusuna "Cumhurbaşkanımızın takdiridir" diyerek yanıtladı.

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK? KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Hangi bakanların değişeceği, Cumhurbaşkanı Kararı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Kabine değişikliğinin kapsamı net olarak bilinmişyor. Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar; Adalet Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak biliniyor.

Yeni kabine değişikliği için resmi açıklama bekleniyor: Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 27 Mart son bilgiler…

SON DAKİKA (KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ) "CUMHURBAŞKANIMIZ BİR DÜZENLEMEYE GİDECEKTİR"

Ünal iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

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Yeni kabine değişikliği için resmi açıklama bekleniyor: Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 27 Mart son bilgiler…

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

Yeni kabine değişikliği için resmi açıklama bekleniyor: Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 27 Mart son bilgiler…

'KABİNE REVİZYONU CUMHURBAŞKANININ TAKDİRİNDE'

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Çelik, revizyonuna ilişkin iddialar hakkında, "Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz.

Yeni kabine değişikliği için resmi açıklama bekleniyor: Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 27 Mart son bilgiler…

Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar. Tamamen Cumhurbaşkanının takdirindedir. Listelerin yanlış olduğunu, listelerin çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür.

SON DAKİKA