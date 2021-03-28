Cumhurbaşkanlığı kabine değişikliği ile ilgili geçtiğimiz hafta içerisinde son dakika açıklamalar geldi. Son günlerde kulislerde konuşulan kabine değişikliği, bakan listesi ve ne zaman olacağı ile ilgili en net açıklama AK Parti'den geldi. Son olarak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası düzenlenen kabine toplantısında kabine değişikliği ile ilgili son bilgileri paylaştı. Çelik'ten kısa bir süre önce AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, partideki değişimler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişikliğe gidebileceğini söylemişti. Son resmi açıklamalara göre, yeni bakanlar listesi belli mi, yeni kabinede hangi bakanlar olacak? İşte, yanıt bulan sorular ve merak edilenler...