Yeni kabine listesi için geri sayım: Kabine değişikliği ne zaman, yeni bakanlar ve isimleri belli oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi hakkında peş peşe önemli açıklamalar geldi. Bakanlar kurulu olarak bilinen kabinede değişim için geri sayım başladı. AK Parti'den arka arkaya önemli açıklamalar gelirken, vatandaşlar da yeni bakanlar listesinin belli olup olmadığını araştırıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı esnasında yeni kabine değişikliği hakkıdna yaptığı açıklamalar ve TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın canlı yayında sorulan "kabine değişikliği olacak mı sorusuna verdiği yanıt, aşağıda yer alıyor...

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK? KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Hangi bakanların değişeceği, Cumhurbaşkanı Kararı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Kabine değişikliğinin kapsamı net olarak bilinmişyor. Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar; Adalet Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak biliniyor.

Bu bakanlıklardan hangilerinin değişeceği ise henüz netlik kazanmış değil.