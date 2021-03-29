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Yeni kabine listesi için geri sayım: Kabine değişikliği ne zaman, yeni bakanlar ve isimleri belli oldu mu?

Yeni kabine listesi için geri sayım sürüyor. , son günlerin en çok konuşulan gündemleri arasında yer alırken, bu değişim konusunda en net açıklama 'den geldi. Grup Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü , "Kabine değişikliği olacak mı" ve "kabine değişikliği ne zaman" sorularına yanıt verdi. Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, yeni bakanlar ve yeni kabine isim listesi belli mi? İşte, merak edilen açıklamaların detayları...

Giriş Tarihi: 29.03.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 15:19
Yeni kabine listesi için geri sayım: Kabine değişikliği ne zaman, yeni bakanlar ve isimleri belli oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi hakkında peş peşe önemli açıklamalar geldi. Bakanlar kurulu olarak bilinen kabinede değişim için geri sayım başladı. 'den arka arkaya önemli açıklamalar gelirken, vatandaşlar da yeni bakanlar listesinin belli olup olmadığını araştırıyor. AK Parti Sözcüsü 'in basın toplantısı esnasında yeni kabine değişikliği hakkıdna yaptığı açıklamalar ve Grup Başkanvekili 'ın canlı yayında sorulan "kabine değişikliği olacak mı sorusuna verdiği yanıt, aşağıda yer alıyor...

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK? KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Hangi bakanların değişeceği, Cumhurbaşkanı Kararı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Kabine değişikliğinin kapsamı net olarak bilinmişyor. Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar; Adalet Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak biliniyor.

Bu bakanlıklardan hangilerinin değişeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Yeni kabine listesi için geri sayım: Kabine değişikliği ne zaman, yeni bakanlar ve isimleri belli oldu mu?

SON DAKİKA (KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ) "CUMHURBAŞKANIMIZ BİR DÜZENLEMEYE GİDECEKTİR"

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

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Yeni kabine listesi için geri sayım: Kabine değişikliği ne zaman, yeni bakanlar ve isimleri belli oldu mu?

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

Yeni kabine listesi için geri sayım: Kabine değişikliği ne zaman, yeni bakanlar ve isimleri belli oldu mu?

'KABİNE REVİZYONU CUMHURBAŞKANININ TAKDİRİNDE'

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Çelik, Kabine revizyonuna ilişkin iddialar hakkında, "Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz.

Yeni kabine listesi için geri sayım: Kabine değişikliği ne zaman, yeni bakanlar ve isimleri belli oldu mu?

Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar. Tamamen Cumhurbaşkanının takdirindedir. Listelerin yanlış olduğunu, listelerin çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür.

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