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Haberler Galeri Yeni koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? 26 Nisan güncel corona risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 18:10

Yeni yayınlandı mı? 26 Nisan güncel ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler?

Kabine Toplantısı ile beraber illere göre risk durumu ve güncel da merak konusu oldu. Son paylaşılan risk haritası ile çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e ulaşmıştı ve yeni tedbirler alınmıştı. Bu noktada, yeni açıklandı mı, yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği gibi, mavi renkli iller düşük riskli, sarı renkli iller orta riskli, turuncu renkli iller yüksek riskli ve kırmızı renkli iller ise çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alıyor. Peki, Türkiye'nin güncel ve yeni koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Detaylar haberimizde.

Yeni koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? 26 Nisan güncel corona risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler?

Kritik öneme sahip olan Kabine Toplantısı bekleniyor. Bakanlar Kurulu Toplantısı ile beraber birçok konu da araştırılıyor. Bunların başında, güncel geliyor. Belirli aralıklarla yenilenen ile iller kategorilere göre sınıflandırılıyor. Mavi kategoride yer alan iller düşük riskli, sarı kategoride yer alan iller orta riskli, turuncu kategoride yer alan iller yüksek riskli, kırmızı kategoride yer alan iller ise çok yüksek riskli olarak sınıflandırılıyor. Bu noktada, yeni koronavirüs risk haritası açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Yeni koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? 26 Nisan güncel corona risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler?

RİSK HARİTASI GÜNCELLENDİ Mİ?

Yeni risk haritası henüz açıklanmadı. Son haritaya göre olan veriler kapsamında düşük risk grubunda 1 il, orta risk grubunda 10 il, yüksek risk grubunda 12 il ve çok yüksek risk grubunda 58 il yer alıyor. Risk haritasının 15 günlük raporlara göre yenileceği belirtilmişti.

Risk haritasının bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından güncellenmesi bekleniyor.

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Yeni koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? 26 Nisan güncel corona risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler?

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI SON DURUM

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Yeni koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? 26 Nisan güncel corona risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler?

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

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