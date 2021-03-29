Yeni Türkiye koronavirüs haritası yayınlandı! 29 Mart İstanbul, Ankara, İzmir risk haritası ve renk kodları ile düşük, orta, yüksek riskli iller belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye koronavirüs risk haritasının güncellenen halini kamuoyu ile paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye koronavirüs risk haritasını yayınlayarak düşük, orta ve yüksek riskli illeri açıkladı. İşte, 29 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yeni Türkiye koronavirüs risk haritası

(NOT.) Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.



Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek.

Buna göre;