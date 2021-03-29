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Haberler Galeri Yeni Türkiye koronavirüs haritası yayınlandı! 29 Mart İstanbul, Ankara, İzmir risk haritası ve renk kodları ile düşük, orta, yüksek riskli iller belli oldu

Yeni yayınlandı! 29 Mart , , risk haritası ve renk kodları ile düşük, orta, yüksek riskli iller belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye koronavirüs risk haritasının güncellenen halini kamuoyu ile paylaştı. Sağlık Bakanı da Türkiye koronavirüs risk haritasını yayınlayarak düşük, orta ve yüksek riskli illeri açıkladı. İşte, 29 Mart , , ve il il yeni Türkiye koronavirüs risk haritası

Giriş Tarihi: 29.03.2021 21:13 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 21:36
Yeni Türkiye koronavirüs haritası yayınlandı! 29 Mart İstanbul, Ankara, İzmir risk haritası ve renk kodları ile düşük, orta, yüksek riskli iller belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye koronavirüs risk haritasının güncellenen halini kamuoyu ile paylaştı. Sağlık Bakanı da Türkiye koronavirüs risk haritasını yayınlayarak düşük, orta ve yüksek riskli illeri açıkladı. İşte, 29 Mart , , ve il il yeni Türkiye koronavirüs risk haritası

(NOT.) Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek.
Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek.

Buna göre;

Yeni Türkiye koronavirüs haritası yayınlandı! 29 Mart İstanbul, Ankara, İzmir risk haritası ve renk kodları ile düşük, orta, yüksek riskli iller belli oldu

ADANA: Turuncu

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Yeni Türkiye koronavirüs haritası yayınlandı! 29 Mart İstanbul, Ankara, İzmir risk haritası ve renk kodları ile düşük, orta, yüksek riskli iller belli oldu

ADIYAMAN: Kırmızı

Yeni Türkiye koronavirüs haritası yayınlandı! 29 Mart İstanbul, Ankara, İzmir risk haritası ve renk kodları ile düşük, orta, yüksek riskli iller belli oldu

AFYONKARAHİSAR Turuncu

Yeni Türkiye koronavirüs haritası yayınlandı! 29 Mart İstanbul, Ankara, İzmir risk haritası ve renk kodları ile düşük, orta, yüksek riskli iller belli oldu

AĞRI: Turuncu

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