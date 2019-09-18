Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Yok sattı! Tanesi 15 TL

'de alternatif ürün olarak yaklaşık 80 dekar arazide yetiştirilen ve hasadı büyük oranda tamamlanan , üreticisinin yüzünü güldürdü.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 18.09.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 14:50
Yok sattı! Tanesi 15 TL

Yılın büyük bir kısmına yayılan güneşi ve verimli toprakları sayesinde muz, kivi, avokado ve mango gibi birçok tropik meyvenin yetiştirildiği 'de ejder meyvesinin üretimi de arttı.

Yok sattı! Tanesi 15 TL

Yurt dışında "Dragon Fruit" olarak bilinen, Türkiye'de "Pitaya" olarak da adlandırılan meyve, çiftçilere sezonunda 4 kere hasat imkanı sunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yok sattı! Tanesi 15 TL

Ejder meyveleri, üreticileri tarafından dalından koparıldığı dönemde tanesi 15 liradan otellere, büyük marketlere ve turistik bölgelerdeki işletmelere satıldı.

Yok sattı! Tanesi 15 TL

Hem görünümü hem de tadıyla ilgi geçen, antioksidan özelliğiyle de ön plana çıkan , "yok sattığı" hasat döneminde üreticisini sevindirdi.

Yok sattı! Tanesi 15 TL

DEKAR BAŞINA VERİMİ EN YÜKSEK MEYVE

Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretiminin, tarım kenti Mersin'de hız kazandığını söyledi.

Yok sattı! Tanesi 15 TL

Meyvenin kentteki geçmişinin 10 yılı bulduğunu aktaran Abalı, "'de 20'ye yakın üretici, 80 dekar alanda üretimi yapıyor." dedi.

Yok sattı! Tanesi 15 TL

Abalı, kentin tropik ve subtropik meyvelerin yetiştiği nadir illerden biri olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: "Muzla başlayıp, sonrasında avokado ve mango gibi ürünlerin yetiştirildiği, bunu ejder meyvesinin takip ettiği 'de, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Müdürlüğümüz bu tür ürünlerin yetiştirilmesini destekliyoruz hatta bu meyvenin serasını yapmak isteyen üreticileri, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Yatırım Programı kapsamında 2,5 milyon lira olan projelerin yarısına kadar destekleyebiliyoruz. Üretimin artmasını istiyoruz çünkü kentte küçük parselli araziler çok fazla. Dolayısıyla dekar başına verimi en yüksek meyve pitaya. Taneyle satılıyor. Bir üretici arkadaşımız Rusya'ya ve Avrupa ülkelerine ihracata başladı. Meyve ihracatının yanı sıra fidan ihracatı da yapılıyor."

BİZE ULAŞIN