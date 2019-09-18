Yok sattı! Tanesi 15 TL

Abalı, kentin tropik ve subtropik meyvelerin yetiştiği nadir illerden biri olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: "Muzla başlayıp, sonrasında avokado ve mango gibi ürünlerin yetiştirildiği, bunu ejder meyvesinin takip ettiği Mersin'de, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Müdürlüğümüz bu tür ürünlerin yetiştirilmesini destekliyoruz hatta bu meyvenin serasını yapmak isteyen üreticileri, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Yatırım Programı kapsamında 2,5 milyon lira olan projelerin yarısına kadar destekleyebiliyoruz. Üretimin artmasını istiyoruz çünkü kentte küçük parselli araziler çok fazla. Dolayısıyla dekar başına verimi en yüksek meyve pitaya. Taneyle satılıyor. Bir üretici arkadaşımız Rusya'ya ve Avrupa ülkelerine ihracata başladı. Meyve ihracatının yanı sıra fidan ihracatı da yapılıyor."