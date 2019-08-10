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  • Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da trafik durma noktasına geldi

Yola çıkacaklar dikkat! 'da trafik durma noktasına geldi

tatili için yola çıkacaklar dikkat! Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluk oluşturdu.

Giriş Tarihi: 10.08.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 15:43
Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da trafik durma noktasına geldi

tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluk oluşturdu.

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da trafik durma noktasına geldi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. Viyadük ile Dağı Tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken trafik ekipleri, sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da trafik durma noktasına geldi

Yolda arıza yapan otobüs, tır ve otomobiller nedeniyle trafik, zaman zaman tıkanma noktasına geliyor.

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da trafik durma noktasına geldi

Yolda yaşanan sıkışıklık nedeniyle otoyoldaki araçlar, Karayolları ve polis ekipleri tarafından Kaynaşlı Gişeleri mevkisinden D-100 kara yolu Dağı mevkisine yönlendiriliyor.

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da trafik durma noktasına geldi

Abant Gişeleri'ne kadarki bölümde yoğunluk arttığında, trafik tekrar Anadolu Otoyolu kesimine çevriliyor.

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da trafik durma noktasına geldi

Yoğunluğun, akşam saatlerinde artması tahmin ediliyor.

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da trafik durma noktasına geldi

GEREDE-KARADENİZ BAĞLANTI YOLU

Anadolu Otoyolu'nun kesimindeki Yumrukaya, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında da yoğunluk yaşanıyor.

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