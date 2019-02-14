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  • Yüksekova’nın caddeleri, yeni yapılan aydınlatmayla cıvıl cıvıl bir görüntüye kavuştu

’nın caddeleri, yeni yapılan aydınlatmayla cıvıl cıvıl bir görüntüye kavuştu

Giriş Tarihi: 14.02.2019 22:38 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 22:43
Yüksekova’nın caddeleri, yeni yapılan aydınlatmayla cıvıl cıvıl bir görüntüye kavuştu

Hakkari'nin ilçesindeki caddeler, yeni yapılan aydınlatmayla cıvıl cıvıl bir görüntüye kavuştu.

Yüksekova’nın caddeleri, yeni yapılan aydınlatmayla cıvıl cıvıl bir görüntüye kavuştu

Belediyesi tarafından İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleriyle Şemdinli yolunda yapılan aydınlatma, ilçeyi güzel bir görünüme kavuşturdu. Sabancı İlk ve Ortaokulu Kavşağı'nda yapılan törene Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Tümen Komutanı Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, eski milletvekili Esad Canan, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin'in okuduğu duadan sonra şalter kaldırılarak tüm direklere elektrik verildi.

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Yüksekova’nın caddeleri, yeni yapılan aydınlatmayla cıvıl cıvıl bir görüntüye kavuştu

Burada konuşan Kaymakam Kendüzler, yapılan aydınlatma direklerinin tüm Yüksekovalılara hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Yapılan aydınlatmalar, Yüksekova'nın rengini bir kat daha değiştirdi. Aydınlatmalarda Türk bayrağının yanı sıra ilçenin kültüründen has semboller de bulunuyor" dedi.

Yüksekova’nın caddeleri, yeni yapılan aydınlatmayla cıvıl cıvıl bir görüntüye kavuştu


Yapılan konuşmanın ardında karabalık bir süre yolda yürüdü. İpekyolu ve Cengiz Topel Caddesi ile Şemdinli yolunda yapılan ışıklandırma, kente farklı hava kattı.

Yüksekova’nın caddeleri, yeni yapılan aydınlatmayla cıvıl cıvıl bir görüntüye kavuştu
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Yüksekova’nın caddeleri, yeni yapılan aydınlatmayla cıvıl cıvıl bir görüntüye kavuştu
Yüksekova’nın caddeleri, yeni yapılan aydınlatmayla cıvıl cıvıl bir görüntüye kavuştu
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