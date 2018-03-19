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Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ortaklaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin terör örgütü /'dan arındırıldı. Bu harekatın birçok açıdan 'ya kazanımları oldu. Bu taktiksel ve politik açıdan kazanımları SETA'dan Necdet Özçelik kaleme aldı. İşte Özçelik'in yapmış olduğu analiz...

Giriş Tarihi: 19.03.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 14:58
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Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları
Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları

ZEYTİN DALI'NIN KAZANDIRDIKLARI

Kara harekatına çoklu cepheden, kuzey ve batı sektöründen aynı anda yedi farklı noktadan ileri harekatla başlanması /PYD terör örgütü üzerinde endişe yaratıp örgütün sektörler arasında bir savunma önceliği yapamamasına neden oldu. PKK/PYD'nin Afrin'de 2012 yılında 2 bin olan silahlı terörist sayısı 2018 başlarında 8 bine çıkarmış olmasının nedenini DEAŞ ile mücadele kapsa-mında değerlendirmek bir Türk vatandaşının yapmak isteyeceği son şey olsa gerek. Zira, yabancı yardım şemsiyesi altında örgütsel büyümesine güvenli bir şekilde devam eden PKK/PYD'nin Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in Islahiye ilçesindeki saldırıları bu ülkenin vatandaşlarından daha fazla kimsenin canını acıtmadı.

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Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları
Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları

TÜRKİYE FIRSATLARI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRDİ

,Türkiye'nin sınırları ötesinde ve türevi olan örgütlerle mücadelesi bakımından Türkiye için arzu edilen sonuçlar vermeye başladı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında da bir memnuniyet yarattı. Türkiye bu aşamaya gelinceye kadar iki temel sorunla karşılaştı; birincisi DEAŞ'la mücadele adı altında PKK/PYD ile ittifak ilişkisine giren ABD'nin tavrı, ikincisi Rusya'nın Afrin'de PKK ile girdiği angajman. Türkiye Suriye'deki jeopolitik risk-fırsatları sağlıklı bir şekilde değerlendirip inisiyatif alarak bu sorunlardan ikincisinin üstesinden gelmiş durumda. Ancak, Suriye'de giderek askeri tahakküm altına giren ABD'nin Suriye politikası, Türkiye'nin ABD ile ortak bir zemin geliştirmesinin önünde hep engel oldu. ABD'ye rağmen gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı, Türkiye'nin milli güvenlik tehditlerini sınırlarının ötesinde karşılayan meşru ve fiili bir durumdur.

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Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları
Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları

HAREKATIN ASKERİ BOYUTU

Zeytin Dalı Harekâtı geldiği aşama itibariyle birinci safhası olan kırsal harekâtı bir virgül koyarak geride bıraktı ve ikinci safhası olan Afrin ilçe merkezindeki meskûn mahal muharebeleri için hazırlanmaya başladı. 20 Ocak 2018'ten itibaren Afrin kırsalının genelinde dört farklı cephede yürütü-len askeri harekât öncelikli olarak /PYD'nin buralardaki varlığını ortadan kaldırmayı hedefledi. Bu hedefini büyük oranda gerçekleştirdi. Zira, Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusundan (ÖSO) meydana gelen harekat unsurları Afrin genelindeki teröristlerin yüzde 50'sini etkisiz hale getirip Afrin kırsalının yüzde 70'ni de terör örgütünden kurtardı.

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Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları
Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları

Kırsal alandaki harekâta doğrudan olumsuz etkisi gözlemlenen arazi ve hava şartlarına rağmen harekât birliklerinin temposunu, azmini ve başarısını etkileyen dönüm noktaları yaşandı. Bu önemli olayları harekât süresince Afrin'in kuzey, doğu ve batı sektöründe /PYD'nin savunma azmini de kırmıştır. Kara harekatının çoklu cepheden başlatılması: Harekatın kuzey ve batı sektöründen aynı anda yedi farklı noktadan ileri harekatla başlanması PKK/PYD terör örgütü üzerinde endişe yaratıp sektörler arasında bir savunma önceliği yapamamasına neden oldu.

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Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları
Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları

Öncelikli taktik hedeflerin ele geçirilmesi: 21-24 Ocak 2018 (harekatın üçüncü günü) Afrin kırsalına girilen alanlardan bazıları ele geçirildi. Kuzey doğu cephesinde; Burseya Dağı etekleri, kuzey cephesinde Hay Oğlu, Şeyh Obası, Mersava, Şeyh Horoz ve Mahmud Uşağı köyleri, batı cephe-sinde Adamanlı, Harmanlık ve Hamam köyleri ele geçirilerek ileri harekat için mevziler kazanıldı.

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Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları
Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları

Bursaya Dağının ele geçirilmesi: 28 Ocak 2018 tarihinde harekatın kuzeydoğu sektöründe yer alan stratejik Burseya Dağı /PYD'den alındı. Böylelikle hem harekatın bu cephedeki derinliği genişletildi hem de Kilis Öncüpınar ve Kilis kent merkezine bu noktadan yapılan saldırı mevzileri ele geçirildi.

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Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları
Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları

Kurni tepesinin ele geçirilmesi: 31 Ocak 2018'de Kuzey sektörünün hakim arazisi Kurnik Dağı ele geçirilerek çevresindeki Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köylerinin /PYD unsurlarından temizlenmesi sağlanmış ve kuzey cephesindeki harekat alanı derin-leştirilerek harekat birliklerinin ilerleme mihverleri genişletildi.

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