Zeytin Dalı Harekatı'nın taktiksel ve politik açıdan kazanımları

TÜRKİYE FIRSATLARI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRDİ

,Türkiye'nin sınırları ötesinde PKK ve türevi olan örgütlerle mücadelesi bakımından Türkiye için arzu edilen sonuçlar vermeye başladı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında da bir memnuniyet yarattı. Türkiye bu aşamaya gelinceye kadar iki temel sorunla karşılaştı; birincisi DEAŞ'la mücadele adı altında PKK/PYD ile ittifak ilişkisine giren ABD'nin tavrı, ikincisi Rusya'nın Afrin'de PKK ile girdiği angajman. Türkiye Suriye'deki jeopolitik risk-fırsatları sağlıklı bir şekilde değerlendirip inisiyatif alarak bu sorunlardan ikincisinin üstesinden gelmiş durumda. Ancak, Suriye'de giderek askeri tahakküm altına giren ABD'nin Suriye politikası, Türkiye'nin ABD ile ortak bir zemin geliştirmesinin önünde hep engel oldu. ABD'ye rağmen gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı, Türkiye'nin milli güvenlik tehditlerini sınırlarının ötesinde karşılayan meşru ve fiili bir durumdur.