2025 FED faiz kararı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Mart ayı FED faiz kararı için gözler FOMC toplantısına çevrildi. Bu hafta açıklanacak olan kararın ardından, tüm dikkatler FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Peki, 2025 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?