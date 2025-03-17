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2025 FED faiz kararı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
10:29
2025 FED faiz kararı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?
FED faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası'na çevrildi. FED'in alacağı para politikası kararı, tüm dünya piyasalarında büyük bir etki yaratacak ve yatırımcılar, bu karara göre yatırımlarını şekillendirecek. Son olarak 25 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirilmişti ve şimdi gözler, faiz oranlarının gelecekteki yönü üzerine. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?