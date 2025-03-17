Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2025 FED faiz kararı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 10:29

2025 FED faiz kararı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası'na çevrildi. FED'in alacağı para politikası kararı, tüm dünya piyasalarında büyük bir etki yaratacak ve yatırımcılar, bu karara göre yatırımlarını şekillendirecek. Son olarak 25 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirilmişti ve şimdi gözler, faiz oranlarının gelecekteki yönü üzerine. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2025 FED faiz kararı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Mart ayı FED faiz kararı için gözler FOMC toplantısına çevrildi. Bu hafta açıklanacak olan kararın ardından, tüm dikkatler FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Peki, 2025 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2025 FED faiz kararı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 MART FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED), yılın ikinci faiz kararını belirlemek üzere 18-19 Mart tarihlerinde toplanacak. Toplantı sonunda alınan karar, saat 22.00'de paylaşılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2025 FED faiz kararı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025
28-29 Ocak
18-19 Mart
6-7 Mayıs
17-18 Haziran
29-30 Temmuz
16-17 Eylül
28-29 Ekim
9-10 Aralık

2025 FED faiz kararı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Daha önce "Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" şeklinde açıklama yapan Jerome Powell, ABD başkanı Donald Trump'ın faiz düşürülmesi yönündeki çağrılarına "kararlarımızı ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceğimizden emin olabilirler" şeklinde yanıt verdi.

2025 FED faiz kararı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?