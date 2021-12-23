1 Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL oldu, düşmeye devam mı edecek? 23 Aralık Döviz (Dolar-Euro) kuru CANLI - GÜNCEL rakamlar!

Canlı ve güncel döviz (Dolar-Euro) kuru son dönemde milyonlar tarafından yakından takip ediyor. Büyük bir kırılma yaşayarak grafiğindeki yönü tersine çeviren piyasalarda şimdi ise vatandaşlar gün içerisinde "Euro Dolar fiyatı ne kadar, kaç TL, döviz kuru düşmeye devam edecek mi?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu TL'ye özendirici adımlar sonrası bilindiği üzere tabloda düşüş oldukça ani olmuştu. Peki, 1 Dolar Euro bugün ne kadar oldu? İşte canlı, güncel ve anlık döviz kuru takip ekranı ve detaylar...