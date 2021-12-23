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Haberler Yaşam 1 Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL oldu, düşmeye devam mı edecek? 23 Aralık Döviz (Dolar-Euro) kuru CANLI - GÜNCEL rakamlar!
Giriş Tarihi: 23.12.2021 06:40 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 08:17

1 Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL oldu, düşmeye devam mı edecek? 23 Aralık Döviz (Dolar-Euro) kuru CANLI - GÜNCEL rakamlar!

Canlı ve güncel döviz (Dolar-Euro) kuru son dönemde milyonlar tarafından yakından takip ediyor. Büyük bir kırılma yaşayarak grafiğindeki yönü tersine çeviren piyasalarda şimdi ise vatandaşlar gün içerisinde "Euro Dolar fiyatı ne kadar, kaç TL, döviz kuru düşmeye devam edecek mi?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu TL'ye özendirici adımlar sonrası bilindiği üzere tabloda düşüş oldukça ani olmuştu. Peki, 1 Dolar Euro bugün ne kadar oldu? İşte canlı, güncel ve anlık döviz kuru takip ekranı ve detaylar...

Döviz Dolar-Euro kuru CANLI - GÜNCEL rakamlar: 1 Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL oldu, düşmeye devam mı edecek?

Güncel döviz kuru rakamları bugün de milyonların gündem maddesi haline gelirken "Euro Dolar fiyatı ne kadar, kaç TL, döviz kuru düşmeye devam edecek mi?" soruları sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün piyasalardaki düşüş sonrası doların 12'nin altını gördüğü kaydedilmişti. Bugün ise sabah saatlerinde gelen verilerde alış fiyatı 12,03 olarak bildirildi. İşte 23 Aralık 2021 canlı, güncel ve anlık Dolar Euro döviz kuru canlı takip ekranı ve detaylar...

Döviz Dolar-Euro kuru CANLI - GÜNCEL rakamlar: 1 Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL oldu, düşmeye devam mı edecek?

DOLAR FİYATLARI 22 ARALIK 2021

ALIŞ: 12,4656

SATIŞ: 12,5411

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Döviz Dolar-Euro kuru CANLI - GÜNCEL rakamlar: 1 Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL oldu, düşmeye devam mı edecek?

EURO FİYATLARI 22 ARALIK 2021

ALIŞ: 13,9852

SATIŞ: 14,058

Döviz Dolar-Euro kuru CANLI - GÜNCEL rakamlar: 1 Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL oldu, düşmeye devam mı edecek?

MERKEZ BANKASINDAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirası vadeli mevduata dönüşümün desteklenmesine ilişkin açıklama yayımladı. Döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Döviz Dolar-Euro kuru CANLI - GÜNCEL rakamlar: 1 Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL oldu, düşmeye devam mı edecek?

"Bankacılık sistemindeki toplam mevduat katılım fonu içinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla; 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk Lirası mevduat katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir."

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