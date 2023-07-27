1 Eylül’de başlıyor: Almanya’dan oğlum gelecek devri bitiyor!

Kira artış oranı bir yıllığına yüzde 25 ile sınırlandırılsa da uygulamada bazı ev sahiplerinin bunun üzerinde artış yapmak istediğine şahit oluyoruz. Konut kiralarındaki bu talepler kiracılar ile mülk sahipleri arasında anlaşmazlığa neden olmaktadır. Kira uyuşmazlıklarında zorunlu ara buluculuk yöntemiyle bu yöndeki davaların sayılarının azalması hedeflenmektedir. Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk görüşmeleri üç haftada tamamlanacaktır. Ancak zorunlu durumlarda ara bulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecektir. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde taraflar yine mahkeme yoluna gidebilecekler" dedi.



