1 Eylül’de başlıyor: Almanya’dan oğlum gelecek devri bitiyor!

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Demir, 1 Eylül itibarıyla kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk döneminin başlayacağını, her türlü anlaşmazlığın en geç 3 hafta içinde sonuçlandırılacağını belirtti. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde mahkeme yolunun açılacağını belirten Demir, "Artık, 'Almanya'dan oğlum, kızım gelecek, evimden çık' diyen ev sahibinin bu talebi karşılık görmezse öncelikle ara buluculuğa başvurması zorunlu hale geldi" dedi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı da "Etkili iletişim teknikleri ile ev sahibi-kiracı çatışmaları daha kolay çözüme ulaştırılacak" dedi. İşte tüm detaylar...