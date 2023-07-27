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Haberler Yaşam 1 Eylül’de başlıyor: Almanya'dan oğlum gelecek devri bitiyor!
Giriş Tarihi: 27.07.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 12:02

1 Eylül’de başlıyor: Almanya'dan oğlum gelecek devri bitiyor!

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Demir, 1 Eylül itibarıyla kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk döneminin başlayacağını, her türlü anlaşmazlığın en geç 3 hafta içinde sonuçlandırılacağını belirtti. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde mahkeme yolunun açılacağını belirten Demir, "Artık, 'Almanya'dan oğlum, kızım gelecek, evimden çık' diyen ev sahibinin bu talebi karşılık görmezse öncelikle ara buluculuğa başvurması zorunlu hale geldi" dedi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı da "Etkili iletişim teknikleri ile ev sahibi-kiracı çatışmaları daha kolay çözüme ulaştırılacak" dedi. İşte tüm detaylar...

1 Eylül’de başlıyor: Almanya’dan oğlum gelecek devri bitiyor!

1 Eylül'den itibaren ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında ara buluculuk sistemi uygulaması resmen başlayacak. Bu alanda ara buluculara eğitim veren Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tüketici, Aile, Eşya, Miras, Kira uyuşmazlıkları Uzmanı Bahadır Demir ile SCÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı uygulama hakkında bilgiler verdi.

1 Eylül’de başlıyor: Almanya’dan oğlum gelecek devri bitiyor!

Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Demir, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla, kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül'den itibaren tarafların dava açmadan önce ara bulucuya başvurmasının zorunlu hale getirildiğini belirterek, "Kira zorunlu ara buluculuk yöntemiyle, tarafların karşılıklı rızasıyla uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir. Böylece kira uyuşmazlıklarında mahkemelere gitmeden barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması ve ev sahibiyle kiracı uyuşmazlıkların derinleşmemesi sağlanacaktır.

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1 Eylül’de başlıyor: Almanya’dan oğlum gelecek devri bitiyor!

Kira artış oranı bir yıllığına yüzde 25 ile sınırlandırılsa da uygulamada bazı ev sahiplerinin bunun üzerinde artış yapmak istediğine şahit oluyoruz. Konut kiralarındaki bu talepler kiracılar ile mülk sahipleri arasında anlaşmazlığa neden olmaktadır. Kira uyuşmazlıklarında zorunlu ara buluculuk yöntemiyle bu yöndeki davaların sayılarının azalması hedeflenmektedir. Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk görüşmeleri üç haftada tamamlanacaktır. Ancak zorunlu durumlarda ara bulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecektir. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde taraflar yine mahkeme yoluna gidebilecekler" dedi.

1 Eylül’de başlıyor: Almanya’dan oğlum gelecek devri bitiyor!

'ÖNCE ARA BULUCU, SONRA MAHKEME'
Ara buluculuk sürecini taraflardan her ikisinin de başlatabileceğini belirten Demir, "Örneğin, 'Almanya'dan oğlum, kızım gelecek, evimden çık' diyen ev sahibinin bu talebi karşılık görmezse öncelikle ara buluculuğa başvurması zorunlu hale gelmiş oldu. Ara buluculuk görüşmeleri neticesinde şayet, arzu edilen sonuca varılamazsa taraflar mahkeme yoluyla ihtiyaç nedeniyle tahliye davasını yine açabilecekler.

1 Eylül’de başlıyor: Almanya’dan oğlum gelecek devri bitiyor!

Tarafların ara buluculuk görüşmelerine katılımı zorunludur. Ancak bu katılım vekaletle de sağlanabilir. Taraflardan herhangi birinin bir mazeret ve gerekçe bildirmeden ara buluculuk toplantısına katılmaması durumunda ise ara bulucu anlaşamama yönünde bir tutanak düzenleyecek ve daha sonra yine dava yolunda taraflar gidebileceklerdir.

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