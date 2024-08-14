1 kişi ölmüş 4 kişi yaralanmıştı! Sebebi belli oldu: Düğün salonu saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

Çevrede bulunan bir düğün salonunun önünde bekleyen gruba ve sokaktaki vatandaşlara da isabet eden mermilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.