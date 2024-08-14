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Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:08

1 kişi ölmüş 4 kişi yaralanmıştı! Sebebi belli oldu: Düğün salonu saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonu önüne motosikletli kişilerce yapılan silahlı saldırıda 20 yaşındaki Zafer Eren hayatını kaybetmiş 4 kişi ise yaralanmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed A. ve Görkem G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, saldırının sebebi de belli oldu.

Yunus Emre KAVAK
1 kişi ölmüş 4 kişi yaralanmıştı! Sebebi belli oldu: Düğün salonu saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde saat 22.15 sıralarında Cebeci Mahallesi 1.Cebeci Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi, daha önceden husumetli olduğu bir kişiyi hedef alarak silahla defalarca ateş açtı.

1 kişi ölmüş 4 kişi yaralanmıştı! Sebebi belli oldu: Düğün salonu saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

Çevrede bulunan bir düğün salonunun önünde bekleyen gruba ve sokaktaki vatandaşlara da isabet eden mermilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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1 kişi ölmüş 4 kişi yaralanmıştı! Sebebi belli oldu: Düğün salonu saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Zafer Eren (20) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 kişi ölmüş 4 kişi yaralanmıştı! Sebebi belli oldu: Düğün salonu saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çevreye saçılan onlarca mermi kovanı tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

1 kişi ölmüş 4 kişi yaralanmıştı! Sebebi belli oldu: Düğün salonu saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda olayda silah kullananlarında aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Muhammed A. ve Görkem G. tutuklandı.

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