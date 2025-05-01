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Haberler Yaşam 1 Mayıs bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs hastane, sağlık ocağı ve poliklinikler çalışıyor mu, resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 07:03

1 Mayıs bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs hastane, sağlık ocağı ve poliklinikler çalışıyor mu, resmi tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, "1 Mayıs hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu?" sorularını gündeme taşıdı. Resmi tatil kapsamında kamuya bağlı birçok sağlık kuruluşunun mesai düzeni değişiyor. Peki, 1 Mayıs Perşembe bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, hastanelerin çalışma bilgisi…

1 Mayıs bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs hastane, sağlık ocağı ve poliklinikler çalışıyor mu, resmi tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum faaliyetlerine ara veriyor. Bu özel günde sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi, hastane ve polikliniklerin açık olup olmadığı merak eden vatandaşlar "1 Mayıs hastaneler ve açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; bugün hastaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları ve poliklinikler tatil mi, açık mı? İşte yanıtı.

1 Mayıs bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs hastane, sağlık ocağı ve poliklinikler çalışıyor mu, resmi tatil mi?

1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Perşembe, Emek ve Dayanışma Günü olmasından ötürü resmi tatildir. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları tatil oluyor. Bu nedenle devlet hastaneleri perşembe günü kapalı olacak ancak acil bölümleri çalışmalarını sürdürecek.

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1 Mayıs bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs hastane, sağlık ocağı ve poliklinikler çalışıyor mu, resmi tatil mi?

1 MAYIS'TA ÖZEL HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Özel hastaneler 1 Mayıs'ta açık olacak ancak bazı bölüm ve doktorlar resmi tatilde çalışmıyor. Buna göre gitmek istediğiniz bölüm ve doktorun, daha önceden hastaneyle iletişime geçerek uygunluğunu sorgulamalısınız.

Hastanelerin tüm poliklinikleri 2 Mayıs Cuma günü normal çalışma saatleri ile hastaları karşılayacak.

1 Mayıs bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs hastane, sağlık ocağı ve poliklinikler çalışıyor mu, resmi tatil mi?
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1 Mayıs bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs hastane, sağlık ocağı ve poliklinikler çalışıyor mu, resmi tatil mi?