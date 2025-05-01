1 Mayıs bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs hastane, sağlık ocağı ve poliklinikler çalışıyor mu, resmi tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum faaliyetlerine ara veriyor. Bu özel günde sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi, hastane ve polikliniklerin açık olup olmadığı merak eden vatandaşlar "1 Mayıs hastaneler ve açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; bugün hastaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları ve poliklinikler tatil mi, açık mı? İşte yanıtı.