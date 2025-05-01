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1 Mayıs bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs hastane, sağlık ocağı ve poliklinikler çalışıyor mu, resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
07:03
1 Mayıs bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs hastane, sağlık ocağı ve poliklinikler çalışıyor mu, resmi tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, "1 Mayıs hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu?" sorularını gündeme taşıdı. Resmi tatil kapsamında kamuya bağlı birçok sağlık kuruluşunun mesai düzeni değişiyor. Peki, 1 Mayıs Perşembe bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, hastanelerin çalışma bilgisi…