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Haberler Yaşam 1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:39

1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında pek çok alanda çalışma düzeni değişiyor. Sağlık hizmetleri bu kapsamda en çok araştırılan alanlar arasında yer alıyor. 1 Mayıs eczaneler açık mı sorusu ile reçetelerini değerlendirmek isteyenler tek tek kendi bölgelerinde nöbetçi eczane uygulamasını sorguluyor. Peki, 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?

1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?

1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı sorusu ile gündemde. İşçi Bayramı dolayısıyla hizmet alanlarını araştıran vatandaşlar sürekli kullandıkları ilaçları almak veya acil servisten yazdırdıkları reçeteleri almak için araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 1 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu?

1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?

1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI?

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla 1 günlük resmi tatil olacak. Bu kapsamda eczanelerin de sadece nöbetçi uygulamayla hizmet vermesi bekleniyor.

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1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?

1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 günlük resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle hastane poliklinikleri ve aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) çalışmalarına bu süreçte 1 günlük ara verecek.

1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?

ECZANELER VE HASTANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Eczanelerin ve hastanelerin normal çalışma düzenlerine 2 Mayıs itibarıyla dönmesi bekleniyor.

1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?