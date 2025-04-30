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1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:39
1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında pek çok alanda çalışma düzeni değişiyor. Sağlık hizmetleri bu kapsamda en çok araştırılan alanlar arasında yer alıyor. 1 Mayıs eczaneler açık mı sorusu ile reçetelerini değerlendirmek isteyenler tek tek kendi bölgelerinde nöbetçi eczane uygulamasını sorguluyor. Peki, 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?