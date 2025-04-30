1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?

1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı sorusu ile gündemde. İşçi Bayramı dolayısıyla hizmet alanlarını araştıran vatandaşlar sürekli kullandıkları ilaçları almak veya acil servisten yazdırdıkları reçeteleri almak için araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 1 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu?