1 Mayıs İşçi Bayramı sözleri ve mesajları 2021: Yeni, anlamlı ve resimli 1 Mayıs mesajları sözleri ile İşçi Bayramı kutlu olsun görselleri!

KISA VE UZUN 1 MAYIS SÖZLERİ MESAJLARI 2021
Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.
Herkesin adil bir şekilde çalıştığı,hiçbir işçinin hakkının yenilmediği,umut dolu yarınlara. Emek hayattır gün gelir hatıra olur.
Bugün özel bir gün alın terinin gerçek sahiplerinin günü... 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.