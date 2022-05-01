Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 1 Mayıs nedir, ne günü ve neden kutlanıyor? 1 Mayıs’ta ne oldu, Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi, anlamı ve önemi ne?
Giriş Tarihi: 01.05.2022 07:10 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 07:10

1 Mayıs nedir, ne günü ve neden kutlanıyor? 1 Mayıs’ta ne oldu, Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi, anlamı ve önemi ne?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü gibi isimlerle adlandırılmakta olup 1977 yılından beri dünyanın pek çok ülkesinde kutlanmaktadır. Ülkemizde de 1923 yılından bu yana kutlanan ve resmi tatil ilan edilen bu özel gün, 1 Mayıs nedir, ne günü ve neden kutlanıyor sorularıyla araştırılmaktadır. 2008 yılından beri "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanan bu özel gün, 1 Mayıs'ta ne oldu, Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi, anlamı ve önemi ne gibi sorularla mercek altına alınıyor. İşte 1 Mayıs tarihçesi, önemi, anlamı ve bu soruların yanıtı!

1 Mayıs nedir, ne günü ve neden kutlanıyor? 1 Mayıs’ta ne oldu, Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi, anlamı ve önemi ne?

1 Mayıs'ta ne oldu, neden İşçi Bayramı olarak kutlanıyor gibi sorular milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Günümüzde pek çok ülkede işçi ve emekçilerin sesinin duyurulması, emeğin öneminin vurgulanması amacıyla kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü geçmişte pek çok olaya sahne olmuştur. Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşanan olaylarla şekillenen bu tarih, ülkemizde 2009 yılında resmi tatil ilan edilmiştir. 1 Mayıs nedir, ne günü ve neden kutlanıyor? İşte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi, anlamı ve önemi!

1 Mayıs nedir, ne günü ve neden kutlanıyor? 1 Mayıs’ta ne oldu, Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi, anlamı ve önemi ne?

1 MAYIS'TA NE OLDU, NEDEN KUTLANIYOR?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 Mayıs nedir, ne günü ve neden kutlanıyor? 1 Mayıs’ta ne oldu, Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi, anlamı ve önemi ne?

Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

1 Mayıs nedir, ne günü ve neden kutlanıyor? 1 Mayıs’ta ne oldu, Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi, anlamı ve önemi ne?

1 MAYIS TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

1 Mayıs nedir, ne günü ve neden kutlanıyor? 1 Mayıs’ta ne oldu, Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi, anlamı ve önemi ne?

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

SON DAKİKA