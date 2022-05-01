1 Mayıs nedir, ne günü ve neden kutlanıyor? 1 Mayıs’ta ne oldu, Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi, anlamı ve önemi ne?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü gibi isimlerle adlandırılmakta olup 1977 yılından beri dünyanın pek çok ülkesinde kutlanmaktadır. Ülkemizde de 1923 yılından bu yana kutlanan ve resmi tatil ilan edilen bu özel gün, 1 Mayıs nedir, ne günü ve neden kutlanıyor sorularıyla araştırılmaktadır. 2008 yılından beri "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanan bu özel gün, 1 Mayıs'ta ne oldu, Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi, anlamı ve önemi ne gibi sorularla mercek altına alınıyor. İşte 1 Mayıs tarihçesi, önemi, anlamı ve bu soruların yanıtı!