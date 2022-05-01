1 Mayıs nedir, ne günü ve neden kutlanıyor? 1 Mayıs’ta ne oldu, Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi, anlamı ve önemi ne?

1 MAYIS'TA NE OLDU, NEDEN KUTLANIYOR?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı.