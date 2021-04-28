Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs 2021 Emek ve Dayanışma Günü ne zaman hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 02:01

resmi tatil mi? 1 Mayıs 2021 Emek ve Dayanışma Günü ne zaman hangi güne denk geliyor?

İşçi ve Emekçi Bayramı yaklaşırken milyonların gündeminde 'ın resmi tatil olup olmadığı yer alıyor. Geçmişten günümüze çeşitli etkinliklerle 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilirken bugünle ilgili olarak resmi tatil mi, ne zaman hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye'de ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanmaya başlayan işçi bayramı dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Buna göre; ? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ne zaman hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ne zaman hangi güne denk geliyor?

İşçi ve Emekçi Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene koronavirüs gölgesinde geçecek olan Emek ve Dayanışma günü bu sene hafta sonuna denk geliyor. Öğrencilerin, devlet memurların, iş dünyasının merak ettiği ? 1 Mayıs 2021 hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı belli oldu. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanan dünya genelinde her yıl 1 Mayıs günü kutlanıyor. 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ne zaman hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ne zaman hangi güne denk geliyor?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Mayıs ayına yaklaşmamızla birlikte için de geri sayım başladı. Çalışanlar , hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt aradığı Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmıştır. Yani 1 Mayıs resmi tatildir. Bu sene 1 Mayıs 2021 Cumartesi gününe denk geliyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2008 Nisan'ında, 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 1 Mayıs ile ilgili detaylar, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasada yer alıyor. Kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmişti. Buna göre, 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ne zaman hangi güne denk geliyor?

1 MAYIS NEDİR, NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ne zaman hangi güne denk geliyor?
SON DAKİKA