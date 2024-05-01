1 MAYIS KAPALI YOLLAR 2024: İstanbul Valiliği açıkladı! Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı? Alternatif yollar

ŞİŞLİ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

Cumhuriyet Cadde Şişli ve Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Divan Otel önü kavşak ile Harbiye Askeri Müze önü kapama noktası arası)

Halaskargazi Caddesi Şişli ve Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Harbiye Askeri Müze önü ışıklar ile 19 Mayıs Cadde kesişimi arası)

Rumeli Caddesi Halaskargazi Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Nişantaşı kavşak noktası ile Osmanbey kavşak arası)

Abide-i Hürriyet Caddesi Çağlayan Alt Geçiti Çağlayan Adliye önü ışıklar itibariyle trafiğe kapatılacaktır.

Büyükdere Cadde Taksim Meydan ve Şişli istikameti trafiğe kapatılacaktır. (19 Mayıs Cadde kesişimi ile Mecidiyeköy Meydan arası)

Büyükdere Caddesi Esentepe varyant altı ile Mecidiyeköy arası araç trafiğine kapatılacaktır.

Merkez Cadde Geçit Sok. Abide-i Hürriyet Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kuştepe Köprü Altı ile Abide-i Hürriyet Cadde arası)

Darülaceze Caddesi araç trafiğine kapatılacaktır.

Abide-i Hürriyet Caddesi Feriköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Hürriyet Tepe Işıklar ile Ergenekon Caddesi arası)

İzzetpaşa Cadde Halaskargazi Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Abide-i Hürriyet Cadde kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası)

Ergenekon Caddesi Pangaltı İstikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kurtuluş Cadde kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası)

Dolapdere Caddesi Pangaltı altı istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Poyraz Sokak kesişimi ile Ergenekon Caddesi arası)

Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı kesişimi ile Yay Meydanı Sokak arası)

Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Varyant Altı Kağıthane Tünel Dönüşü itibari ile)

Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Varyant Altı Dolmabahçe Taksim dönüşü itibari ile)

Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Akar Cadde kesişimi itibari ile)

İncirli Dede Caddesi Feriköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Akar Cadde kesişimi itibari ile)

Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Akar Caddesi Tünel girişi itibari ile)

Duçi Sokak ile Huzur Sokak Sıracevizler Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Bomonti Kavşak girişleri itibari ile)

Esen Sokak ile Hasat Sokak Şişli Camii istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Çiftecevizler Caddesi girişleri itibari)

Darülaceze Caddesi Abide-i Hürriyet Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Şişli Belediye önü kavşak itibari)

Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan gelişi Uzay Otomotiv istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Tünel İşletme Müdürlüğü gerisi Odese Bulvarı ayrımı itibariyle)

Odese Bulvarı Piyale Paşa Uzay Otomotiv istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Fevzi Çakmak Caddesi Muradiye Camii önü itibariyle)

İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti istikameti trafiğe kapatılacaktır. (İmrahor Kağıthane ve Sütlüce girişleri itibariyle)

ŞİŞLİ İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan ile Zincirlikuyu arası

Mecidiyeköy Yolu Caddesi

Ortaklar Caddesi

Bahçeler Sokak

Bülent Tarcan Caddesi

Hakkı Yeten Caddesi

Vali Konağı Caddesi

Aytekin Kotil Caddesi

19 Mayıs Caddesi

Kadırgalar Caddesi, Bayıldım Caddesi ile Adil Baba Kavşak arası

Maçka Caddesi

Teşvikiye Caddesi

Abdi İpekçi Caddesi

Mim Kemal Öke Caddesi

Taşkışla Caddesi

Kurtuluş Caddesi

Bozkurt Caddesi

Silahşör Caddesi

Avukat Caddesi

Çiftecevizler Caddesi

Darülaceze Caddesi

BEŞİKTAŞ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Balmumcu Kavşak ve Zincirlikuyu Balmumcu alt geçit girişi ile Merkez Komutanlığı ışıklar arası)

Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Merkez Komutanlığı ışıklar ile Beşiktaş Meydan arası)

Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı Katılımı trafiğe kapatılacaktır. (D-100 Güney Barbaros Bulvarı katılımı itibariyle)

Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan dönüşü trafiğe kapatılacaktır. (Yıldız, Serencebey ve Eski Ortaköy Dönüşü ışıklar itibari ile)

Çiğdem Sokak ile Barbaros Hayrettin İskelesi Sokak trafiğe kapatılacaktır. (Çırağan Caddesi kesişimi itibari ile)

Beşiktaş Cadde Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Beşiktaş Meydan ile Süleyman Seba Cadde başı ışıklar arası)

Dolmabahçe Cadde Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Süleyman Seba Cadde başı ile Kadırgalar ışıklar arası)

Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak kesişimi itibari ile)

Dolmabahçe Gazhane Cadde Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Asker Ocağı Cadde kesişimi Süzer Plaza önü kapama noktası ile Dolmabahçe Meydan arası)

BEŞİKTAŞ İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

Barbaros Bulvarı Çıkış istikameti

Çırağan Caddesi

Ortabahçe Caddesi

Süleyman Seba Caddesi

Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar ile Bayıldım Caddesi arası

Bayıldım Caddesi

Şair Nedim Caddesi

Nüshetiye Caddesi

Ihlamur Yıldız Caddesi

Emirhan Caddesi

Ayazma Dere Caddesi

Yıldız Caddesi

Palangalar Caddesi

Balmumcu Şakir Kesebir Sokak

Büyükdere Caddesi Sarıyer istikameti

D- 100 KAPANACAK YOLLAR

D-100 Kuzey Mecideyeköy ayrım

D-100 Kuzey Kasımpaşa Taksim ayrımları

D-100 Kuzey Okmeydanı Yanyol Kasımpaşa Taksim ayrımları

Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı

D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa ayrım

D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy ayrım

D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu ayrım

ALTERNATİF YOLLAR

- D-100 Kuzeyden Mecidiyeköy'e giden akım kapatılarak Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek)

- Kuzey Çağlayan Yanyol'dan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak akım Haliç istikametine yönlendirilecek)

- Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine yönlendirilecek)

- TEM istikametinden gelip Piyalepaşa istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine verilecek)

- Güney Haliç istikametinden Piyale Paşa'ya giden akım kapatılarak D-100 Güney istikametine verilecek)

- Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım D-100 güney istikametine yönlendirilecek)

- D100 Güney istikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek)

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü uygulanmak üzere Valiliğimizce alınan ve ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ edilen önlemler;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 39 İlçe Belediye Başkanlıklarınca;

İlimiz genelinde gerçekleştirilecek miting, toplumsal olay, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması vb. hakkında kolluk kuvvetleri tarafından emniyet tedbiri alınmadan önce;

- Çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi,

- Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda, belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması,

- İl genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs güzergahlarının alternatif güzergahlara kaydırılması,

- Güzergâh üzerinde bulunan cam durakların kaldırılması,

- Kolluk kuvvetlerinin, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek diğer hususların da göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin alınması,