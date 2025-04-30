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Haberler Yaşam 1 Mayıs'ta borsa açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba İstanbul Borsa çalışma saatleri gündemde
Giriş Tarihi: 30.04.2025 19:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 19:52

1 Mayıs'ta borsa açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba İstanbul Borsa çalışma saatleri gündemde

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması, hisse senedi alım satımı ve yatırım işlemleri planlayan birçok kişi tarafından, Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Resmi tatil kapsamında bankalar ve kamu kurumları gibi finansal kuruluşlar kapalı olurken, yatırımcılar 1 Mayıs Çarşamba günü Borsa İstanbul'un işleyip işlemeyeceğini merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs’ta borsa açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba İstanbul Borsa çalışma saatleri gündemde

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanan özel günler arasında yer alıyor. Bu önemli günde ülke genelinde birçok şehirde kutlamalar ve etkinlikler gerçekleştirilirken, yatırımcılar ise Borsa İstanbul'un işlem durumunu merak ediyor. Hisse senedi, VİOP veya diğer sermaye piyasası işlemlerini planlayanlar, "1 Mayıs'ta Borsa İstanbul açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs Çarşamba günü Borsa İstanbul işlem görüyor mu? İşte detaylar...

1 Mayıs’ta borsa açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba İstanbul Borsa çalışma saatleri gündemde

1 MAYIS'TA BORSA İSTANBUL AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen bu özel günde Borsa İstanbul kapalı olacak. Bu nedenle hisse senedi, VİOP ve benzeri piyasalarda herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecek. İşlemler, 2 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

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1 Mayıs’ta borsa açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba İstanbul Borsa çalışma saatleri gündemde

1 MAYIS'TA NERELER KAPALI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 1 Mayıs 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacaktır. Özel sektörde ise durum farklılık gösterebilir. Bazı özel sektör kuruluşları 1 Mayıs'ta çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin verebilmektedir.

1 Mayıs’ta borsa açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba İstanbul Borsa çalışma saatleri gündemde

2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar

Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba

1 Mayıs’ta borsa açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba İstanbul Borsa çalışma saatleri gündemde