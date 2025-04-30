1 Mayıs’ta borsa açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba İstanbul Borsa çalışma saatleri gündemde

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanan özel günler arasında yer alıyor. Bu önemli günde ülke genelinde birçok şehirde kutlamalar ve etkinlikler gerçekleştirilirken, yatırımcılar ise Borsa İstanbul'un işlem durumunu merak ediyor. Hisse senedi, VİOP veya diğer sermaye piyasası işlemlerini planlayanlar, "1 Mayıs'ta Borsa İstanbul açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs Çarşamba günü Borsa İstanbul işlem görüyor mu? İşte detaylar...