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Haberler Yaşam 1 Mayıs'ta bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs Cumartesi kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 12:07

1 Mayıs'ta bugün kargolar çalışıyor mu? , çalışıyor mu?

Tam kapanma sürecinde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de 17 günlük sokağa çıkma sürecinde hangi kurum ve iş yerlerinin çalışıp hangilerinin çalışmayacağı oldu. Tam kapanma sürecine denk gelen 1 Mayıs resmi tatil olduğu için pek çok vatandaş 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu, kargocular ve kuryeler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu, yasaktan muaf mı gibi sorulara cevap aradı. Kargoda ürünü olan, kargo göndermek ya da online alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar resmi tatil olması sebebiyle 1 Mayıs'ta çalışıyor mu, bugün gibi konuları merak etti. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen tam kapanma konulu genelgedeki yasaktan muaf olan meslek grupları ve kişiler listesi bu sorulara açıklık getirdi.

1 Mayıs'ta bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs Cumartesi kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu?

Sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma süreci, vatandaşları hangi meslek kollarının çalışıp hangilerinin çalışmadığı konusunda araştırmaya sevk etti. Ayrıca 1 Mayıs'ın İşçi Bayramı dolayısıyla resmi tatil sayılması sebebiyle bugün kargo şirketlerinin çalışma durumu 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu sorusu ile araştırıldı. Bugün acil olarak kargo hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlar, bugün , çalışıyor mu sorularıyla bu bilinmezi ortadan kaldırmak istedi. İşte 1 Mayıs kargo şubeleri çalışma durumu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

1 Mayıs'ta bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs Cumartesi kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu?

1 MAYIS'TA KARGOLAR VE PTT ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs'ta kargolar hafta sonu hizmet saatleri doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Kargo işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların kargo firmasını arayarak bilgi alması daha sağlıklı olacaktır. Resmi tatil olduğundan dolayı 1 Mayıs'ta şubeleri kapalıdır ve çalışmamaktadır.

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1 Mayıs'ta bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs Cumartesi kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu?

KARGOCULAR VE KURYELER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yasaktan muaf kişiler listesinin 11. Maddesinde yer alan "Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar" kısmı ile 22. Maddede yer alan "Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları" kısmına binaen, kargo çalışanları ve kuryeler sokağa çıkma yasağından muaf kabul edilmektedir. Dolayısıyla kargolar sokağa çıkma yasağında çalışmaktadır.

1 Mayıs'ta bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs Cumartesi kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu?

YASAKTA KARGO GÖNDERİLİR Mİ?

Kargo firmaları tam kapanma kapsamındaki 17 günlük sokağa çıkma yasağında çalışmaya devam edecek. Dolayısıyla online alışverişler, posta ve kargo gönderimleri bu süre zarfında aksamasız olarak devam edecek. Yasakta kargo göndermek isteyen vatandaşlar ilgili kargo şubesiyle görüşerek bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

1 Mayıs'ta bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs Cumartesi kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu?

PTT KARGO YASAKTA AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kargo görevlileri sokağa çıkma yasağından muaf ve şubeleri haftanın 6 günü hizmet vermeye devam ediyor. Pazar günü ise PTT şubeleri kapalı ve dağıtım yapılmıyor.

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