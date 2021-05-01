1 Mayıs'ta bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs Cumartesi kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu?

Tam kapanma sürecinde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de 17 günlük sokağa çıkma sürecinde hangi kurum ve iş yerlerinin çalışıp hangilerinin çalışmayacağı oldu. Tam kapanma sürecine denk gelen 1 Mayıs resmi tatil olduğu için pek çok vatandaş 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu, kargocular ve kuryeler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu, yasaktan muaf mı gibi sorulara cevap aradı. Kargoda ürünü olan, kargo göndermek ya da online alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar resmi tatil olması sebebiyle 1 Mayıs'ta PTT çalışıyor mu, 1 Mayıs Cumartesi bugün kargolar açık mı gibi konuları merak etti. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen tam kapanma konulu genelgedeki yasaktan muaf olan meslek grupları ve kişiler listesi bu sorulara açıklık getirdi.