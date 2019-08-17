1 milyon lira cirosu olan Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaz tatili yok

Okul Müdürü Ekrem Erliğ, döner sermaye işletmeli okullar arasında geçtiğimiz yıl Türkiye 24'üncüsü olduklarını hatırlatarak bu yıl ki cirolarının 1 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Erliği, "Okulumuzda döner sermaye kapsamında metal ve mobilya teknolojisi alanında yaklaşık olarak 30 öğrenci, 8 öğretmen ile yaz aylarında ilk ve ortaokulların ihtiyacı olan sıra, masa, dolap, sınıf askılığı, panosu gibi mobilya malzemeleri üretilerek, okullara gönderilmektedir. Buradaki öğrencilerimiz hem kendi alanlarını geliştiriyor, hem de bir ücret alarak, aile bütçesine katkıda bulunmaktadırlar" diye konuştu.