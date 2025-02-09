1 milyon TL'lik "deve" alışverişi cinayetle bitti! Parasını alamayınca düğün salonunu bastı...

Korkunç cinayet, Ezine Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali'ne bir gün kala, G.Y.'e ait Bayramiç Karayolu üzerinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre Ezine'de kasaplık yapan iki çocuk babası Kerim Özdemir'in (29) deve ve deve güreşlerine özel bir merakı vardı. Özdemir, geçtiğimiz yıl Ayvacık İlçesi'nde ailesiyle besicilik yapan Yahya Can Ö. (20) ile "Gölge" isimli deveyi satın almak için bir milyon TL karşılığında anlaştı. İddiaya göre paranın bir kısmını ödeyen Özdemir, geri kalan kısmını ise deve güreşlerinin sezonun açıldığı Aralık ayında ödemek için el sıkıştı.