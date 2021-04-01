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Haberler Yaşam 1 Nisan şakaları 2021 yayınlandı! En güzel, eğlenceli ve komik 1 Nisan şakaları burada: Eşe, sevgiliye, arkadaşa gönderilecek kolay 1 Nisan şakaları ve Whatsapp mesajları
Giriş Tarihi: 01.04.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:47

2021 yayınlandı! En güzel, eğlenceli ve burada: Eşe, sevgiliye, arkadaşa gönderilecek kolay

Eşe, sevgiliye, arkadaşa gönderilecek komik, eğlenceli ve kolay 2021 yayınlandı. tarihi M.Ö.'ye kadar dayanmaktadır. Şaka Günü'nde ağırlıklı olarak kötü ve güldürmeyen 1 Nisan şakası tercih edilirken bu sefer en güzel, eğlenceli, yeni ve tercih edilecek. Arkadaşa, eşe, sevgiliye, anneye ve babaya yapılacak 1 Nisan şakaları ile pandemi döneminde uzak kaldığımız sevdiklerimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Peki, 1 Nisan şakası nasıl yapılır? İşte, anneye, eşe, sevgiliye, babaya, dosta ve arkadaşla WhatsApp mesajları ya da diğer platformlardan gönderebileceğiniz en güzel, eğlenceli, yeni ve komik seçenekleri

1 Nisan şakaları 2021 yayınlandı! En güzel, eğlenceli ve komik 1 Nisan şakaları burada: Eşe, sevgiliye, arkadaşa gönderilecek kolay 1 Nisan şakaları ve Whatsapp mesajları

geldi çattı! Tarihi milattan önceye dayanan 1 Nisan şaka günü her yıl tüm dünyada kutlanıyor. Bugün de insanlar birbirlerine şakalara yapıyor. 1 Nisan Şaka Günü bazı kültür ve inançlarda adeta bir gelenek haline gelmiştir. Şaka Günü'nün gelmesi ile beraber eşe, sevgiliye, anneye, dosta, babaya ve arkadaşa WhatsApp mesajları ile gönderilecek resimli merak konusu oldu. Peki, en güzel ve komik 1 Nisan şakası nasıl yapılır? İşte, anneye, sevgiliye, dosta, arkadaşa, eşe ve babaya Whatsapp mesajları ile gönderilecek en güzel, yeni, komik, resimli

1 Nisan şakaları 2021 yayınlandı! En güzel, eğlenceli ve komik 1 Nisan şakaları burada: Eşe, sevgiliye, arkadaşa gönderilecek kolay 1 Nisan şakaları ve Whatsapp mesajları

EN GÜZEL VE KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI

Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin

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1 Nisan şakaları 2021 yayınlandı! En güzel, eğlenceli ve komik 1 Nisan şakaları burada: Eşe, sevgiliye, arkadaşa gönderilecek kolay 1 Nisan şakaları ve Whatsapp mesajları

EN GÜZEL 1 NİSAN ŞAKASI SEÇENEKLERİ

Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz

Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz

Şeffaf ojeyi sabuna sürmek de 1 Nisan için bir başka öneri...

1 Nisan şakaları 2021 yayınlandı! En güzel, eğlenceli ve komik 1 Nisan şakaları burada: Eşe, sevgiliye, arkadaşa gönderilecek kolay 1 Nisan şakaları ve Whatsapp mesajları

1 NİSAN ŞAKASI NASIL YAPILIR?

Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.

Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...

Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

1 Nisan şakaları 2021 yayınlandı! En güzel, eğlenceli ve komik 1 Nisan şakaları burada: Eşe, sevgiliye, arkadaşa gönderilecek kolay 1 Nisan şakaları ve Whatsapp mesajları

Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.

Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun

Ofisin ortasına salıncak kurun!

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