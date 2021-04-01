1 Nisan şakaları 2021 yayınlandı! En güzel, eğlenceli ve komik 1 Nisan şakaları burada: Eşe, sevgiliye, arkadaşa gönderilecek kolay 1 Nisan şakaları ve Whatsapp mesajları

Eşe, sevgiliye, arkadaşa gönderilecek komik, eğlenceli ve kolay 1 Nisan şakaları 2021 yayınlandı. 1 Nisan Şaka Günü tarihi M.Ö.'ye kadar dayanmaktadır. Şaka Günü'nde ağırlıklı olarak kötü ve güldürmeyen 1 Nisan şakası tercih edilirken bu sefer en güzel, eğlenceli, yeni ve komik 1 Nisan şakaları tercih edilecek. Arkadaşa, eşe, sevgiliye, anneye ve babaya yapılacak 1 Nisan şakaları ile pandemi döneminde uzak kaldığımız sevdiklerimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Peki, 1 Nisan şakası nasıl yapılır? İşte, anneye, eşe, sevgiliye, babaya, dosta ve arkadaşla WhatsApp mesajları ya da diğer platformlardan gönderebileceğiniz en güzel, eğlenceli, yeni ve komik 1 Nisan şakaları 2021 seçenekleri