Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 1 NİSAN ŞAKALARI VE FİKİRLERİ: En komik ve en kötü eşe, aileye, kardeşe, okul arkadaşına ve sevgiliye yapılacak 1 Nisan şakası
Giriş Tarihi: 31.03.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 22:26

1 NİSAN ŞAKALARI VE FİKİRLERİ: En komik ve en kötü eşe, aileye, kardeşe, okul arkadaşına ve sevgiliye yapılacak 1 Nisan şakası

1 Nisan şaka fikirleri hakkında araştırmalar başladı. Dünyada birçok ülkede 1 Nisan Şaka Günü olarak kutlanıyor. En komik ve en kötü eşe, aileye, kardeşe, sevgiliye yapılacak 1 Nisan şakaları araştırmasıyla vatandaşlar sevdiklerine şakalar yapmak istiyor. En değişik, ve en kötü iş arkadaşına yapılacak 1 Nisan eşek şakası ile vatandaşlar Şaka Günü'nde eğlenmek istiyor. 1 Nisan Şakaları 2023 adlı arama altında biz de size en komik 1 Nisan şakası fikirlerini derledik. İşte aileye ve eşe yapılacak 1 Nisan şakaları

1 NİSAN ŞAKALARI VE FİKİRLERİ: En komik ve en kötü eşe, aileye, kardeşe, okul arkadaşına ve sevgiliye yapılacak 1 Nisan şakası

Kardeşe ve iş arkadaşına yapılacak 1 Nisan şakası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1 Nisan Şaka Günü birçok ülkede kutlanıyor. Biz de sizler için en komik 1 Nisan şakalarını derledik. Siz de sabah.com.tr üzerinden yaptığımız derlemede en kötü eşe, aileye, kardeşe, sevgiliye yapılacak 1 Nisan şaka fikirlerini okuyabilirsiniz.

1 NİSAN ŞAKALARI VE FİKİRLERİ: En komik ve en kötü eşe, aileye, kardeşe, okul arkadaşına ve sevgiliye yapılacak 1 Nisan şakası

EN KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI 2023

Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 NİSAN ŞAKALARI VE FİKİRLERİ: En komik ve en kötü eşe, aileye, kardeşe, okul arkadaşına ve sevgiliye yapılacak 1 Nisan şakası

1 NİSAN ŞAKALARI

İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin

Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz

1 NİSAN ŞAKALARI VE FİKİRLERİ: En komik ve en kötü eşe, aileye, kardeşe, okul arkadaşına ve sevgiliye yapılacak 1 Nisan şakası

Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz

Şeffaf ojeyi sabuna sürmek de 1 Nisan için bir başka öneri...

1 NİSAN ŞAKALARI VE FİKİRLERİ: En komik ve en kötü eşe, aileye, kardeşe, okul arkadaşına ve sevgiliye yapılacak 1 Nisan şakası

Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.

Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...

Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

SON DAKİKA