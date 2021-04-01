EN GÜZEL VE KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI

Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin