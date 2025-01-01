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Giriş Tarihi: 01.01.2025 07:47 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 07:47

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak bugün eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, kaça kadar açık, nöbetçi var mı?

Yeni yılın ilk günü, 1 Ocak, resmi tatil olması nedeniyle birçok işletme kapalı oluyor. İlaç ihtiyaçlarını karşılamak için eczaneye gidecek olan vatandaşlar 1 Ocak eczane çalışma durumunu sorguluyor. Peki 1 Ocak eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Bugün eczaneler kapalı mı, kaça kadar açık? İşte, yanıtı...

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak bugün eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, kaça kadar açık, nöbetçi var mı?

1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilen günlerden biridir. Bu sebeple pek çok resmi ve özel kurum bu tarihte hizmet vermemektedir. Durum böyle olunca bugün ilaç ve sağlık ürünleri ihtiyaçlarınızı karşılamak için eczaneye gitmesi gereken vatandaşlar "1 Ocak eczaneler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; 1 Ocak 2025 bugün eczaneler kapalı mı, kaça kadar açık, nöbetçi var mı?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak bugün eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, kaça kadar açık, nöbetçi var mı?

1 OCAK ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak ise resmi yılbaşı tatili olacak. Bu nedenle sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Nöbetçi eczane listeleri her kentin kendi Eczacı Odaları Birliği internet sayfasında yer almaktadır.

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BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak bugün eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, kaça kadar açık, nöbetçi var mı?

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler, genel olarak hafta içi her gün sabah saat genellikle 09:00'da açılır ve akşam saat 19:00'da kapanır. Bu saatler, il veya ilçeye göre küçük farklılıklar gösterebilir. Büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde eczanelerin çalışma saatleri genellikle daha esnektir ve akşamları daha geç saatlere kadar açık kalabilirler.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak bugün eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, kaça kadar açık, nöbetçi var mı?

Belirli bir eczanenin açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için o eczanenin bulunduğu il veya ilçenin eczane nöbetçi listesini kontrol etmek veya ilgili eczanenin telefon numarasını arayarak bilgi almak en doğru yöntem olacaktır.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak bugün eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, kaça kadar açık, nöbetçi var mı?
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