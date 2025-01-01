BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak bugün eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, kaça kadar açık, nöbetçi var mı?

1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilen günlerden biridir. Bu sebeple pek çok resmi ve özel kurum bu tarihte hizmet vermemektedir. Durum böyle olunca bugün ilaç ve sağlık ürünleri ihtiyaçlarınızı karşılamak için eczaneye gitmesi gereken vatandaşlar "1 Ocak eczaneler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; 1 Ocak 2025 bugün eczaneler kapalı mı, kaça kadar açık, nöbetçi var mı?