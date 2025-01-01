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BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak bugün eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, kaça kadar açık, nöbetçi var mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 07:47
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
07:47
BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak bugün eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, kaça kadar açık, nöbetçi var mı?
Yeni yılın ilk günü, 1 Ocak, resmi tatil olması nedeniyle birçok işletme kapalı oluyor. İlaç ihtiyaçlarını karşılamak için eczaneye gidecek olan vatandaşlar 1 Ocak eczane çalışma durumunu sorguluyor. Peki 1 Ocak eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Bugün eczaneler kapalı mı, kaça kadar açık? İşte, yanıtı...