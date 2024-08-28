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Giriş Tarihi: 28.08.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 08:25

1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme MEB e-Okul 2024 | Kuralar bugün çekilecek! Sınıf belirleme kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. Sınıf ve 5. Sınıfa kaydedilen öğrencilerin öğretmenleri ve sınıfları kura çekimi ile belirlenecek. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. sınıf ve 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura işlemlerinin takvimi belli oldu. Peki, Sınıf belirleme kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte, 1. sınıf ve 5. sınıf MEB e-Okul kura çekimi sonuçları sorgulama!

1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme MEB e-Okul 2024 | Kuralar bugün çekilecek! Sınıf belirleme kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

MEB tarafından, e-Okul üzerinden otomatik sistemle 1. Sınıf ve 5. Sınıfa öğrencilerin öğretmenleri ve sınıfları kura çekimi bugün yapılacak olan kura ile belirlenecek. heyecanla sonuçları bekleyen veli ve öğrenciler ise kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağına odaklandı.Peki, 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme MEB e-Okul 2024 | Kuralar bugün çekilecek! Sınıf belirleme kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan sistemle birlikte 1.sınıf ve 5.sınıf şubeleri kura çekimi ile belirlenecek. Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

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1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme MEB e-Okul 2024 | Kuralar bugün çekilecek! Sınıf belirleme kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

1. VE 5. SINIF BELİRLEME KURASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez 1. sınıf ve 5. sınıf şubelerini kura çekimi ile belirleyecek. Sınıf belirleme kurası 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme MEB e-Okul 2024 | Kuralar bugün çekilecek! Sınıf belirleme kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle 1. sınıf ve 5. sınıf Öğrenci kayıtlarını e-Okul üzerinden otomatik olarak yapacak ve bakanlığın elektronik sistemi üzerinden sınıflar belirlenecek.

1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme MEB e-Okul 2024 | Kuralar bugün çekilecek! Sınıf belirleme kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

1. VE 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınıf belirleme kurası 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Veliler ve öğrenciler, belirtilen tarihlerde sisteme giriş yaparak şube ve öğretmen bilgilerine ulaşabilecek.

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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