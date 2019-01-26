1 Şubat BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte bu hafta bim aktüel ürünleri listesi

Her hafta satışa sunduğu ürünler ile özellikle ev hanımları tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünler kataloğunun yeni hafta kataloğu da yayınlandı. BİM aktüel ürünleri listesi arasında TV ünitesi, ütü, yatak örtüsü dikkat çekenlerin başında yer aldı. BİM aktüel kataloğu içerisinde yer alan Playstation sürprizi ise heyecanlandırdı. 1 Şubat Cuma BİM aktüel ürünlerine sahip olmak isteyenler en yakın marketlere gidebilirler. BİM aktüel indirimli ürünlerin tam sayfa listesini hemen sayfayı aşağıya kaydırarak öğrenmeye başlayabilirsiniz. İşte indirimli fiyatlar ile birbirinden sürpriz o ürünler!