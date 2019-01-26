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  • 1 Şubat BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte bu hafta bim aktüel ürünleri listesi

1 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı! İşte bu hafta ürünleri listesi

Her hafta satışa sunduğu ürünler ile özellikle ev hanımları tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünler kataloğunun yeni hafta kataloğu da yayınlandı. aktüel ürünleri listesi arasında TV ünitesi, ütü, yatak örtüsü dikkat çekenlerin başında yer aldı. kataloğu içerisinde yer alan Playstation sürprizi ise heyecanlandırdı. 1 Şubat Cuma BİM aktüel ürünlerine sahip olmak isteyenler en yakın marketlere gidebilirler. BİM aktüel indirimli ürünlerin tam sayfa listesini hemen sayfayı aşağıya kaydırarak öğrenmeye başlayabilirsiniz. İşte indirimli fiyatlar ile birbirinden sürpriz o ürünler!

Giriş Tarihi: 26.01.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 10:37
1 Şubat BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte bu hafta bim aktüel ürünleri listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ YAYINLANI! 1 ŞUBAT KATALOĞU

Playstation, ütü, tv ünitesi, blender, tava seti, tencere ve daha birçok sürpriz ürün bu hafta satışa çıkıyor. aktüel kataloğunda yer alan ürünlere sahip olmak isteyen kişiler 1 Şubat Cuma günü yine en yakın marketlere koşacaklar.

1 Şubat BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte bu hafta bim aktüel ürünleri listesi

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

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1 Şubat BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte bu hafta bim aktüel ürünleri listesi

, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 ( 23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

1 Şubat BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte bu hafta bim aktüel ürünleri listesi
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1 Şubat BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte bu hafta bim aktüel ürünleri listesi
1 Şubat BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte bu hafta bim aktüel ürünleri listesi
1 Şubat BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte bu hafta bim aktüel ürünleri listesi
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