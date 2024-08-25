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Giriş Tarihi: 25.08.2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 13:03

1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA E OKUL || MEB ilesınıf belirleme kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez 1.sınıf ve 5.sınıf şubeleri kura çekimi ile belirlenecek. Ders sıralarına dönüş için bekleyen binlerce öğrenci 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi sonuçları için geri sayıma başladı. Bu kapsamda çocuklarının sınıfını öğrenmek isteyen veliler e-Okul sistemi üzerinde araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2024-2025 sınıflar ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, MEB e-okul ile sınıf belirleme kura sonuçları ekranı ve isim listesi hakkında detaylar…

1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA E OKUL || MEB ilesınıf belirleme kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şubeleri ve öğretmenlerini kura çekimi ile belirleyecek. Veliler e-Okul sistemine giriş yaparak çocuklarının şubesini kolayca öğrenebilecek. Peki; 2024-2025 sınıf belirleme kuraları açıklandı mı, sınıflar ne zaman belli olacak? İşte, MEB e-okul ile 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları sorgulama ekranı…

1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA E OKUL || MEB ilesınıf belirleme kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

1. SINIF VE 5. SINIF BELİRLEME KURASI YAPILACAK!

Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.

MEB tarafından konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.

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1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA E OKUL || MEB ilesınıf belirleme kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

SINIF BELİRLEME KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sınıf belirleme kurası 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA E OKUL || MEB ilesınıf belirleme kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

ŞUBE VE ÖĞRETMENLER KURA İLE E OKUL ÜZERİNDEN BAKANLIKÇA BELİRLENECEK!

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir."

1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA E OKUL || MEB ilesınıf belirleme kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle 1. sınıf ve 5. sınıf Öğrenci kayıtlarını e-Okul üzerinden otomatik olarak yapacak ve bakanlığın elektronik sistemi üzerinden sınıflar belirlenecek.

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