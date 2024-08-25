Giriş Tarihi: 25.08.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
13:03
1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA E OKUL || MEB ilesınıf belirleme kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez 1.sınıf ve 5.sınıf şubeleri kura çekimi ile belirlenecek. Ders sıralarına dönüş için bekleyen binlerce öğrenci 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi sonuçları için geri sayıma başladı. Bu kapsamda çocuklarının sınıfını öğrenmek isteyen veliler e-Okul sistemi üzerinde araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2024-2025 sınıflar ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, MEB e-okul ile sınıf belirleme kura sonuçları ekranı ve isim listesi hakkında detaylar…