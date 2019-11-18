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  • 10 ayda 147 bin 379 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan işlemi yapıldı

10 ayda 147 bin 379 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan işlemi yapıldı

güvenliğini sağlamak ve etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 15-16 Kasım tarihlerinde ülke genelinde, 'Alkol Etkisinde Araç Kullanımına' yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın ilk 10 ayında, 147 bin 379 sürücüye 'alkol etkisinde araç kullanmak', 1536 sürücüye ise 'uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmak'tan işlem yapıldığını açıkladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019 18:44 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 18:46
10 ayda 147 bin 379 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan işlemi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk 10 aylık döneminde 6 milyon 173 bin 865 araç sürücüsünün testine tabi tutulduğu bildirildi.

10 ayda 147 bin 379 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan işlemi yapıldı

147 bin 379 sürücüye ' etkisinde araç kullanmak', 1536 araç sürücüsüne ise 'uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmak'tan işlem yapıldığı belirtildi.

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10 ayda 147 bin 379 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan işlemi yapıldı

güvenliğini sağlamak ve etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 15-16 Kasım tarihlerinde ülke genelinde, 'Alkol Etkisinde Araç Kullanımına' yönelik özel denetim gerçekleştirildiği kaydedildi.

10 ayda 147 bin 379 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan işlemi yapıldı

Yapılan denetimde 87 bin 288 araç sürücüsünün denetlendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "1972 sürücünün , 9 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi. 1436 araç trafikten men edildi.

10 ayda 147 bin 379 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan işlemi yapıldı

1829 belgesi geçici olarak geri alındı. Toplam 9 bin 585 kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

10 ayda 147 bin 379 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan işlemi yapıldı

Türk Polis Teşkilatı olarak, sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."

10 ayda 147 bin 379 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan işlemi yapıldı
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