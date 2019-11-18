10 ayda 147 bin 379 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan işlemi yapıldı
10 ayda 147 bin 379 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan işlemi yapıldı
Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 15-16 Kasım tarihlerinde ülke genelinde, 'Alkol Etkisinde Araç Kullanımına' yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın ilk 10 ayında, 147 bin 379 sürücüye 'alkol etkisinde araç kullanmak', 1536 sürücüye ise 'uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmak'tan işlem yapıldığını açıkladı.