Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 10 bin TL destek ödemesi ne zaman yapılacak, kimlere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu! 10 bin TL Deprem destek ödemesi nasıl ve nereden alınır?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 15:53

10 bin TL destek ödemesi ne zaman yapılacak, kimlere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu! 10 bin TL Deprem destek ödemesi nasıl ve nereden alınır?

10 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremi büyük bir yıkıma yol açtı. Çok sayıda bina yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen ailelere 10 bin TL nakit destek verileceğini duyurdu. Pek, 10 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman başlayacak, kimlere verilecek? Hane başına nakit 10 bin TL deprem destek ödemesi başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

10 bin TL destek ödemesi ne zaman yapılacak, kimlere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu! 10 bin TL Deprem destek ödemesi nasıl ve nereden alınır?

10 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman başlayacak, kimlere verilecek soruları yanıt aramaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda bina yıkıldı ve hasar aldı. Ölü ve yaralı sayısı artarken göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelerek hasar gören yerlerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen ailelere destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası 10 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Depremzedelere nakit 10 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman yapılacak, nereden alınacak? İşte ayrıntılı bilgiler.

10 bin TL destek ödemesi ne zaman yapılacak, kimlere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu! 10 bin TL Deprem destek ödemesi nasıl ve nereden alınır?

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
10 bin TL destek ödemesi ne zaman yapılacak, kimlere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu! 10 bin TL Deprem destek ödemesi nasıl ve nereden alınır?

Kahramanmaraş'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunduktan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan: "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor" ifadelerini kullandı. Vefat ve yaralı sayısını açıklayan başkan Erdoğan; "Şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744" dedi.

10 bin TL destek ödemesi ne zaman yapılacak, kimlere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu! 10 bin TL Deprem destek ödemesi nasıl ve nereden alınır?

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu. Ve bu 10 vilayetimizin merkezi de burası Kahramanmaraş'tı. Kahramanmaraş'ta depremin ilk adımını buradan yaşadık ve ondan sonrada dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti. Şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744

10 bin TL destek ödemesi ne zaman yapılacak, kimlere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu! 10 bin TL Deprem destek ödemesi nasıl ve nereden alınır?

"DEVLETİN TÜM KURUMLARI İŞ BAŞINDA"

Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor.

İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Enkazdaki çalışmalarımız devam ediyor ama bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak.

Endişe etmeyin. Vatandaşlarımızın sokakta kalmasına asla müsaade edemeyiz.

SON DAKİKA