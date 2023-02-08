Haberler Yaşam 10 bin TL destek ödemesi ne zaman yapılacak, kimlere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu! 10 bin TL Deprem destek ödemesi nasıl ve nereden alınır?

Giriş Tarihi: 08.02.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 15:53

10 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremi büyük bir yıkıma yol açtı. Çok sayıda bina yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen ailelere 10 bin TL nakit destek verileceğini duyurdu. Pek, 10 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman başlayacak, kimlere verilecek? Hane başına nakit 10 bin TL deprem destek ödemesi başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar.