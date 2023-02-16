Haberler Yaşam 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 16.02.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 09:12

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedelere verilmeye başlaya 10 bin TL deprem yardımı hakkında son açıklama Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Vatandaşlar da "10 bin TL deprem desteği kimlere verilecek, başvuru nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyordu. 10 bin TL deprem desteği başvurusu e devlet üzerinden yapılmazken, "hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak yardımların yatacağı" AFAD tarafından bildirildi. Peki, 10 bin TL deprem yardımı ne zaman yatacak, yatmaya başladı mı? İşte detaylar