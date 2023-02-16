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Haberler Yaşam 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 16.02.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 09:12

10 bin TL deprem yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği nasıl alınır?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedelere verilmeye başlaya 10 bin TL deprem yardımı hakkında son açıklama Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Vatandaşlar da "10 bin TL deprem desteği kimlere verilecek, başvuru nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyordu. 10 bin TL deprem desteği başvurusu e devlet üzerinden yapılmazken, "hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak yardımların yatacağı" AFAD tarafından bildirildi. Peki, 10 bin TL deprem yardımı ne zaman yatacak, yatmaya başladı mı? İşte detaylar

10 bin TL deprem yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği nasıl alınır?

"10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu depremzedeler tarafından aratılıyor. AFAD yaptığı açıklamada 10 bin TL deprem yardımı e devlet başvuruya ihtiyaç duymadığını bildirdi. Peki, 10 bin TL deprem desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, başvuru var mı? İşte 10 bin TL deprem yardımı hakkında detaylar

10 bin TL deprem yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği nasıl alınır?

DEPREM DESTEĞİ YATMAYA BAŞLADI

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik 10 bin TL deprem yardımı hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

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10 bin TL deprem yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği nasıl alınır?

"10 bin TL'lik yardımlar afetzedelerin hesabına yatırılmaya başlandı. Tespit edildikçe de hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakılmayacak."

10 bin TL deprem yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği nasıl alınır?

10 BİN TL DEVLET DESTEĞİ VERİLECEK!

Deprem bölgesi olan illerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ziyaretinde yaptığı açıklamada depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili bilgi vermişti.

AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15 bin TL taşınma yardımı, 5 bin TL ve 2 bin TL kira yardımı yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini açıklamıştı.

10 bin TL deprem yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Depremzedelere 10 bin TL deprem desteği nasıl alınır?

E DEVLET BAŞVURU ŞARTI BULUNMUYOR

AFAD tarafından yapılan açıklamada hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak yardımların yatacağı bildirildi.

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