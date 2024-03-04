10 ilde Şaşe-1 operasyonu: Change araç ile 200 milyonluk vurgun yapmışlar!

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonda önceden tespit edilen 31 şüpheliden 27'si Ankara, Yozgat, Kayseri, Tokat, Diyarbakır, Adıyaman, Kırşehir, İzmir ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyonla yakalandı. Geriye kalan 4 şüpheliden 2'nin askerlik görevini yaptığı, diğer ikisinin de farklı suçlardan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 45 adet change otodan 44 tanesi de ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.