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10 ilde Şaşe-1 operasyonu: Change araç ile 200 milyonluk vurgun yapmışlar!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
13:00
İstanbul merkezli 10 ilde ağır hasarlı araçları satın alarak, çalıntı veya yurtdışından getirilen araçlarla change yapıp satarak haksız kazanç elde eden çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon anı kameralara yansırken, 31 şüpheliden 27'si gözaltına alınırken 44 araç sahiplerine teslim edildi. Çetenin yaklaşık 200 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.