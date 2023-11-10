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Haberler Yaşam Bugün sağlık ocağı, poliklinik ve hastane açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve poliklinik çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 10.11.2023 05:59 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 05:59

Bugün sağlık ocağı, poliklinik ve hastane açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve poliklinik çalışma saatleri

10 Kasım Cuma, bugün itibariyle Atatürk'ü Anma günü geldi. Özel tarihlerde vatandaşlar sağlık kuruluşları açık mı sorusunu merak ediyor. 10 Kasım'da hastane randevusu olan kişiler, iptal olacak mı yanıt arıyor. Peki, 10 Kasım hastaneler açık mı? 10 Kasım'da sağlık kurum ve kuruluşları açık mı? İşte, detaylar…

Bugün sağlık ocağı, poliklinik ve hastane açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve poliklinik çalışma saatleri

Resmi tatil günlerinde eczane, sağlık ocakları ve hastaneler kapalı oluyor ve nöbetçi kurumlar hizmet veriyor. Bu nedenle 10 Kasım eczaneler, hastaneler, sağlık ocağı açık mı kapalı mı merak ediliyor. Peki, 10 Kasım sağlık ocağı, eczaneler ve hastaneler açık mı, yarım gün mü? 10 Kasım sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu?

Bugün sağlık ocağı, poliklinik ve hastane açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve poliklinik çalışma saatleri

10 KASIM'DA HASTANELER AÇIK MI, POLİKLİNİKLER ÇALIŞIYOR MU?

10 Kasım tarihinde hastaneler ve poliklinikler hizmet vermeye devam edecek.

Poliklinikler mesai saatleri boyuncaaçık olurken, acil 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecek.

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Bugün sağlık ocağı, poliklinik ve hastane açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve poliklinik çalışma saatleri

10 KASIM'DA ESAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, TATİL Mİ?

10 Kasım tarihindesağlık ocakları, faaliyet gösterecek ve mesai saatleri içinde çalışacak.

Bugün sağlık ocağı, poliklinik ve hastane açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve poliklinik çalışma saatleri

10 KASIM'DA ECZANELER AÇIK MI, TATİL Mİ?

10 Kasım tarihinde eczaneler mesai saatleri boyunca çalışıyor, onun dışında geç saatler için nöbetçi eczaneler bulunuyor.

Bugün sağlık ocağı, poliklinik ve hastane açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve poliklinik çalışma saatleri
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