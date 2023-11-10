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Bugün sağlık ocağı, poliklinik ve hastane açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve poliklinik çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 10.11.2023 05:59
Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
05:59
Bugün sağlık ocağı, poliklinik ve hastane açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve poliklinik çalışma saatleri
10 Kasım Cuma, bugün itibariyle Atatürk'ü Anma günü geldi. Özel tarihlerde vatandaşlar sağlık kuruluşları açık mı sorusunu merak ediyor. 10 Kasım'da hastane randevusu olan kişiler, iptal olacak mı yanıt arıyor. Peki, 10 Kasım hastaneler açık mı? 10 Kasım'da sağlık kurum ve kuruluşları açık mı? İşte, detaylar…