Bugün sağlık ocağı, poliklinik ve hastane açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve poliklinik çalışma saatleri

Resmi tatil günlerinde eczane, sağlık ocakları ve hastaneler kapalı oluyor ve nöbetçi kurumlar hizmet veriyor. Bu nedenle 10 Kasım eczaneler, hastaneler, sağlık ocağı açık mı kapalı mı merak ediliyor. Peki, 10 Kasım sağlık ocağı, eczaneler ve hastaneler açık mı, yarım gün mü? 10 Kasım sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu?