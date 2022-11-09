Haberler Yaşam 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022: Kısa, uzun, duygulu ve resimli 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

Giriş Tarihi: 09.11.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 13:58

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022: Kısa, uzun, duygulu ve resimli 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım 1938 tarihi 84. Yıldönümünde anılıyor. Saat 9'u 5 geçe hayatını kaybeden Atatürk sözleri ve fotoğrafları ile anılıyor. Bu kapsamda 10 Kasım mesajları ve şiirleri de gündemdeki yerini aldı. Okullar başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleşecek anma törenleri ile dört bir taraf Türk bayrakları ile donatılacak. Kısa, uzun, duygusal ve resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri 2022 için derlendi. İşte, Atatürk'ü Anma Günü şiirleri ile 10 Kasım mesajları!