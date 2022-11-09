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Haberler Yaşam 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022: Kısa, uzun, duygulu ve resimli 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri
Giriş Tarihi: 09.11.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 13:58

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022: Kısa, uzun, duygulu ve resimli 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım 1938 tarihi 84. Yıldönümünde anılıyor. Saat 9'u 5 geçe hayatını kaybeden Atatürk sözleri ve fotoğrafları ile anılıyor. Bu kapsamda 10 Kasım mesajları ve şiirleri de gündemdeki yerini aldı. Okullar başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleşecek anma törenleri ile dört bir taraf Türk bayrakları ile donatılacak. Kısa, uzun, duygusal ve resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri 2022 için derlendi. İşte, Atatürk'ü Anma Günü şiirleri ile 10 Kasım mesajları!

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022: Kısa, uzun, duygulu ve resimli 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

10 Kasım mesajları, sözleri ve şiirleri anma törenleri öncesinde gündemdeki yerini aldı. Saat 9'u 5 geçe ülkenin dört bir yanında saygı duruşu ile anılacak ulu önder Atatürk resimleri ve sözleri de araştırılanlar arasında yerini aldı. 1938 tarihinden bu yana anılan bu özel ve anlamlı günde Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmak isteyenler en güzel 10 Kasım mesajları arayışına yöneldi. İşte, 2022 Atatürk'ü Anma günü 10 Kasım mesajları resimli, kısa, uzun, duygusal seçenekleri ile…

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022: Kısa, uzun, duygulu ve resimli 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

10 KASIM MESAJLARI 2022 DERLEMESİ

"10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

"Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."

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10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022: Kısa, uzun, duygulu ve resimli 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022: Kısa, uzun, duygulu ve resimli 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022: Kısa, uzun, duygulu ve resimli 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri

"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."

"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."

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