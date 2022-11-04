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Haberler Yaşam 10 Kasım şiirleri: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili şiirler
Giriş Tarihi: 04.11.2022 15:12 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022 15:42

10 Kasım şiirleri: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili şiirler

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü'nde 10 Kasım şiirleri en çok arananlar arasında yer alacak. Mustafa Kemal Atatürk' ün ölümünün 84. yıl dönümü de ülke genelinde saygı ve rahmetle anılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri en güzel, kısa, uzun 10 Kasım ile ilgili şiirleri şimdiden araştırıyor. Bugüne özel şiir ezberlemek isteyenler aramalarını hızlandırdı. İşte en güzel, kısa, uzun, resimli 10 Kasım şiirleri...

10 Kasım şiirleri: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili şiirler

Türkiye'nin 84 yıldır hüzün ve özlemle sirenler çalıp hayatı bir dakika durduracak 10 Kasım'da en güzel şiirler okunarak Mustafa Kemal Atatürk anılacak. Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl 10 Kasım'da ulusal yas tutuluyor. Bu tarihte okullarda yapılan törenlerde öğrenciler birbirinden duygusal şiirler okuyor. İşte En güzel, farklı, kısa, uzun, duygusal, , 2,3,4,5,6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri...

10 Kasım şiirleri: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili şiirler

10 KASIM ŞİİRLERİ

Atatürk

Düşmanların elinden,

Sen kurtardın vatanı.

En yükseklere diktin,

Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,

Bütün dünya biliyor.

Masum olan milletler,

Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,

En büyük kahramansın.

Damarlarımızda akan,

Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

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10 Kasım şiirleri: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili şiirler

SARI SAÇLI, MAVİ GÖZLÜ KAHRAMAN

Sana borçluyuz canımızı,

Sana borçluyuz yaşamımızı,

Sana borçluyuz vatanımızı,

Sana borçluyuz varlığımızı,

Sarı saçlı, mavi gözlü kahraman.

Var olmasaydın diyorum,

Ne olurdu bu millete,

Hiç doğmasaydın diyorum,

Hizmetkârdık hangi millete.

Yılmadan, yorulmadan çalıştın,

Bin bir türlü zorluğu aştın,

İyi ki vardın, hep olacaksın,

Senin sevginle dolu kalbimizde,

Sarı saçlı, mavi gözlü kahraman.

Kalbimizde yaşatıyoruz

Seni hiç unutamıyoruz

Kahramanımızsın ATATÜRK..!

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

10 Kasım şiirleri: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili şiirler

KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK

Yurdumuzu kuran

Bir kahramansın sen

Vatanı için savaşan

Bir askersin sen

Vatanını çok sevdi

Adını göklere yazdırdı

Çanakkale savaşında

Kendini kanıtladı

Kahramanımız oldu

Yurdunu savundu

En büyük eseri

Cumhuriyet oldu

10 Kasım'da anıyoruz

Kalbimizde yaşatıyoruz

Seni hiç unutamıyoruz

Kahramanımızsın ATATÜRK..!

ATATÜRK'Ü DUYMAK

Ulu rüzgâr esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi.

Kişi ne zaman dinç;

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

Ekmek olmak için önce

Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

Her ışık-kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

Daha da yakınsın, daha da sıcak

Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

10 Kasım şiirleri: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili şiirler
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