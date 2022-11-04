10 Kasım şiirleri: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili şiirler

SARI SAÇLI, MAVİ GÖZLÜ KAHRAMAN
Sana borçluyuz canımızı,
Sana borçluyuz yaşamımızı,
Sana borçluyuz vatanımızı,
Sana borçluyuz varlığımızı,
Sarı saçlı, mavi gözlü kahraman.
Var olmasaydın diyorum,
Ne olurdu bu millete,
Hiç doğmasaydın diyorum,
Hizmetkârdık hangi millete.
Yılmadan, yorulmadan çalıştın,
Bin bir türlü zorluğu aştın,
İyi ki vardın, hep olacaksın,
Senin sevginle dolu kalbimizde,
Sarı saçlı, mavi gözlü kahraman.
Kalbimizde yaşatıyoruz
Seni hiç unutamıyoruz
Kahramanımızsın ATATÜRK..!
KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN
Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.
Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor.
Kol kola iki işçi görsem
Ekmeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum.
İşte Atatürk diyorum
İlk kuruluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri.
Mehmet KIYAT