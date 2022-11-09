Haberler Yaşam 10 KASIM ŞİİRLERİ ve ATATÜRK SÖZLERİ YAYINDA! En duygusal, 2 - 3 - 4 kıtalık en güzel ve en anlamlı resimli 10 Kasım şiirleri oku-paylaş

Giriş Tarihi: 09.11.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 16:54

10 KASIM ŞİİRLERİ ve ATATÜRK SÖZLERİ YAYINDA! En duygusal, 2 - 3 - 4 kıtalık en güzel ve en anlamlı resimli 10 Kasım şiirleri oku-paylaş

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü her yıl, hayata gözlerini yumduğu gün ve saat olan 10 Kasım 9'u 5 geçe anıyoruz. 10 Kasım şiirleri ile Cumhuriyetimizin ilk kurucusunun bu ülke için ne anlam ifade ettiğini ve hislerimizi paylaşıyoruz. Kısa ve uzun, duygusal 10 Kasım şiirleri ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, okullarda bu anlamlı gün hakkında şiirlerini okuyacaklar. Atatürk'ü Anma Günü şiirleri ile Atatürk, saygı ve rahmetle anılacak. İşte 3-4 kıtalık, duygusal, uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri 2022 seçenekleri…