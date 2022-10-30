Haberler Yaşam 10 Kasım tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2022 Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım resmi tatil mi?

Giriş Tarihi: 30.10.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 11:49

29 Ekim tatili ardından kalan resmi tatiller için araştırmalar başladı. Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar ve öğrenciler 10 Kasım tatil mi, hangi gün sorularına yanıt arıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olarak anılan bu özel gün, Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası kapsamında değerlendiriliyor. 2022 resmi tatiller takvimi içerisinde aranan günün tatil olup olmadığı merak konusu. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı? İşte, 10 Kasım tatil mi 2022 sorusunun yanıtı!