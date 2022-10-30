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Haberler Yaşam 10 Kasım tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2022 Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 30.10.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 11:49

10 Kasım tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2022 Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım resmi tatil mi?

29 Ekim tatili ardından kalan resmi tatiller için araştırmalar başladı. Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar ve öğrenciler 10 Kasım tatil mi, hangi gün sorularına yanıt arıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olarak anılan bu özel gün, Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası kapsamında değerlendiriliyor. 2022 resmi tatiller takvimi içerisinde aranan günün tatil olup olmadığı merak konusu. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı? İşte, 10 Kasım tatil mi 2022 sorusunun yanıtı!

10 Kasım tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2022 Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım tatil mi 2022 sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci ve çalışanların gündeminde yer almaya devam eden resmi tatiller takvimi okulların, kargoların, bankaların, noterlerin ve daha birçok kamu kurumunun çalışma saatlerini de etkiliyor. Yılsonuna yaklaşılırken 10 Kasım resmi tatil mi, hangi gün, okullar tatil mi soruları yanıt arıyor. İşte, detaylar…

10 Kasım tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2022 Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım resmi tatil mi?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ 2022?

2022 resmi tatiller takvimi ile Atatürk'ü Anma gününün tatil olup olmayacağı merak konusu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi olarak bilinen 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor.

Bu sene Perşembe gününe denk gelen bu özel günde okullar ve diğer kamu kurumları faaliyet göstermeye devam edecek.

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10 Kasım tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2022 Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım resmi tatil mi?

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Bu yıl için resmi tatil günleri tamamlandı. Gelecek yılın takvimi belli oldu:

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı: 23 Mart – 21 Nisan Perşembe - Cuma

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı: 28 Haziran - 1 Temmuz Çarşamba - Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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