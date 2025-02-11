10 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI bekleniyor: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... Dün akşamın en çok izleneni açıklandı mı?

10 Şubat Pazartesi akşamına ait izlenme oranları, TOTAL, AB ve ABC gruplarındaki seyirci ilgisiyle yakından inceleniyor. Dün akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve programlar ekranlarda yerini alırken, her kategoride sıralamalar belli oluyor. Hangi yapımın en çok ilgi gördüğünü öğrenmek isteyenler sonuçları incelemeye başladı.İşte 10 Şubat reyting sıralaması: