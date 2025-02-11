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10 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI bekleniyor: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... Dün akşamın en çok izleneni açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
07:04
10 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI bekleniyor: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... Dün akşamın en çok izleneni açıklandı mı?
10 Şubat 2025 Pazartesi akşamı televizyon kanallarında birçok farklı dizi ve program izleyiciyle buluştu. Kanal D'de "Uzak Şehir", TV8'de "Survivor" ve TRT1'de "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" gibi yapımlar ekranlara geldi. Seyirciler, favori içeriklerinin nasıl bir performans sergilediğini ve izlenme oranlarını merak ederken, reyting sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Peki, 10Şubat Salı reyting sıralaması açıklandı mı?