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Haberler Yaşam 10 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI bekleniyor: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... Dün akşamın en çok izleneni açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 07:04

10 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI bekleniyor: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... Dün akşamın en çok izleneni açıklandı mı?

10 Şubat 2025 Pazartesi akşamı televizyon kanallarında birçok farklı dizi ve program izleyiciyle buluştu. Kanal D'de "Uzak Şehir", TV8'de "Survivor" ve TRT1'de "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" gibi yapımlar ekranlara geldi. Seyirciler, favori içeriklerinin nasıl bir performans sergilediğini ve izlenme oranlarını merak ederken, reyting sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Peki, 10Şubat Salı reyting sıralaması açıklandı mı?

10 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI bekleniyor: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... Dün akşamın en çok izleneni açıklandı mı?

10 Şubat Pazartesi akşamına ait izlenme oranları, TOTAL, AB ve ABC gruplarındaki seyirci ilgisiyle yakından inceleniyor. Dün akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve programlar ekranlarda yerini alırken, her kategoride sıralamalar belli oluyor. Hangi yapımın en çok ilgi gördüğünü öğrenmek isteyenler sonuçları incelemeye başladı.İşte 10 Şubat reyting sıralaması:

10 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI bekleniyor: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... Dün akşamın en çok izleneni açıklandı mı?

10 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kanal D'de "Uzak Şehir", TV8'de "Survivor" ve TRT1'de "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" gibi yapımlar ekranlara geldi.Sonuçlar henüz belli olmadı. Geçen haftanın sıralaması şu şekildeydi:

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10 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI bekleniyor: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... Dün akşamın en çok izleneni açıklandı mı?

Kanal D'de seyircilerle buluşan "Uzak Şehir", TOTAL reytinglerde birinci olarak yer aldı.

Total'de 2. sırada: "Uzak Şehir" dizisinin özeti yer alırken

Total'de 3. sırada: ATV'nin sevillen programı "Esra Erol'da" yer aldı.

10 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI bekleniyor: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... Dün akşamın en çok izleneni açıklandı mı?

AB grubunda yayınlanan Uzak Şehir, ilk sırayı korudu. 2. sırada: Kızıl Goncalar 3. sırada: "Uzak Şehir" dizisinin özeti yer aldı.

10 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI bekleniyor: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... Dün akşamın en çok izleneni açıklandı mı?
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