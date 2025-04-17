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10. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2025 | 10. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
11:48
10. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2025 | 10. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. yargı paketi hakkında geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında açılamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar sonrasında yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum merak edildi. Yargı paketiyle ilgili çalışmalar devam ederken hükümlüler ve hükümlü yakınları "Kısmi af ve genel af çıkacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 10. yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...