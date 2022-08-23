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10 yaşındaki Amed Donat nehirde kaybolmuştu: İçlerinden biri acı gerçeği itiraf etti!
Giriş Tarihi: 23.08.2022 12:07
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
12:07
10 yaşındaki Amed Donat nehirde kaybolmuştu: İçlerinden biri acı gerçeği itiraf etti!
Diyarbakır Sur'da dün akşamdan beri Dicle Nehri'nde aranan 10 yaşındaki Amed Donat'ın aslında öğle saatlerinde kaybolduğu, yanındaki arkadaşlarının korkup kaçtığı ortaya çıktı. Donat eve dönmeyince akşam saatlerinde ailenin tek tek çocuklarla konuştuğu, içlerinden biri acı gerçeği itiraf ettiği belirtildi...