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Haberler Yaşam 10 yaşındaki Amed Donat nehirde kaybolmuştu: İçlerinden biri acı gerçeği itiraf etti!
Giriş Tarihi: 23.08.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 12:07

10 yaşındaki Amed Donat nehirde kaybolmuştu: İçlerinden biri acı gerçeği itiraf etti!

Diyarbakır Sur'da dün akşamdan beri Dicle Nehri'nde aranan 10 yaşındaki Amed Donat'ın aslında öğle saatlerinde kaybolduğu, yanındaki arkadaşlarının korkup kaçtığı ortaya çıktı. Donat eve dönmeyince akşam saatlerinde ailenin tek tek çocuklarla konuştuğu, içlerinden biri acı gerçeği itiraf ettiği belirtildi...

10 yaşındaki Amed Donat nehirde kaybolmuştu: İçlerinden biri acı gerçeği itiraf etti!

Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nden geçen Dicle Nehri'nde, dün saat 19.00 sıralarında bir çocuğun boğulma ihbarı üzerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

10 yaşındaki Amed Donat nehirde kaybolmuştu: İçlerinden biri acı gerçeği itiraf etti!

Ekipler nehirde kaybolduğu belirlenen Amed Donat için su altında ve yüzeyinde arama çalışması başlattı.

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10 yaşındaki Amed Donat nehirde kaybolmuştu: İçlerinden biri acı gerçeği itiraf etti!

Sabaha kadar aralıksız süren çalışmalardan sonuç alınamadı.

10 yaşındaki Amed Donat nehirde kaybolmuştu: İçlerinden biri acı gerçeği itiraf etti!

Sabah saatlerinde polis helikopteri ve Elazığ'dan da balık adamlar takviye olarak bölgeye gönderildi.

10 yaşındaki Amed Donat nehirde kaybolmuştu: İçlerinden biri acı gerçeği itiraf etti!

Ekiplerin arama çalışmaları sürerken, Amed Donat'ın akşam saatlerinde değil, öğle saatlerinde kaybolduğu belirlendi.

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