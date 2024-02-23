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10 yaşındaki Mira Şahin okulda beyin kanaması geçirdi! Babadan korkunç iddia: Öğretmeni dövdü!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
17:10
10 yaşındaki Mira Şahin okulda beyin kanaması geçirdi! Babadan korkunç iddia: Öğretmeni dövdü!
Ankara'da 10 yaşındaki Mira Şahin'in kafasını okul sırasına çarptığı iddia edildi. Beyin kanaması geçiren ve kafatasında 8 kırık tespit edilen Mira'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Baba Çağrı Şahin'in iddiası ise dikkat çekti: Öğretmeni dövmüş!