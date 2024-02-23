10 yaşındaki Mira Şahin okulda beyin kanaması geçirdi! Babadan korkunç iddia: Öğretmeni dövdü!

KAFATASINDA 8 KIRIK VAR

Çocuğunun hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Baba Şahin, "Kızımı beyin kanaması geçirdiği için hemen ameliyata aldılar. Kafatasında 8 kırık tespit etmişler. Şu anda yoğun bakımda ve hayati tehlikesi devam ediyor. Doktorlar hala müdahale ediyor. Biz suçlu veya suçsuz aramıyoruz. Tamamen ihmalkarlık var. Böyle bir şey olduğu anda bizi ya da sağlık kuruluşunu arasaydı durum bu noktaya gelmezdi. Çocuğum şu anda dakikalarla yarışıyor" diye konuştu.



